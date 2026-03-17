A Amcham Brasil informa que José Fernandes, presidente e CEO da Honeywell América Latina, foi eleito presidente do Conselho de Administração da entidade. Ele sucede Marcelo Marangon, do Citi, que conclui seu mandato à frente do colegiado. A posse do Conselho de Administração da Amcham para 2026 ocorre durante jantar realizado nesta terça-feira (17 de março), no Rosewood, em São Paulo.

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Na ocasião, a entidade também recebe como novos conselheiros André Cury (Citi), Francisco Gomes Neto (Embraer), Marco Castro (PwC), Martin Ribichich (PepsiCo), Patricia Pradal (Chevron), Priscyla Laham (Microsoft) e Thomas Owsianski (GM). Ana Sanches (Anglo American) passa a integrar o Conselho na condição de presidente do Conselho Regional da Amcham em Minas Gerais.

O Conselho de Administração da Amcham, cuja composição completa pode ser acessada aqui, reúne lideranças de grandes empresas no Brasil, de diversos setores da economia, e exerce papel estratégico na governança da entidade e na definição de suas prioridades institucionais.

“Assumo esta responsabilidade com grande honra e com profundo respeito pela história de mais de um século da Amcham. Nosso compromisso é dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, ampliando o valor gerado para os nossos associados, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil e fortalecendo as relações com os Estados Unidos”, afirma.

A Amcham seguirá dedicada a conectar empresas às grandes transformações que estão redesenhando a economia global, em temas como inovação, inteligência artificial, sustentabilidade e novas formas de liderança empresarial.

Em um momento em que o Brasil se aproxima de um novo ciclo eleitoral, a entidade prepara uma agenda de propostas empresariais voltadas ao fortalecimento da competitividade e da inserção internacional do país.

“As cerca de 3.500 empresas que integram a Amcham simbolizam a capacidade do setor empresarial de impulsionar o desenvolvimento do Brasil, combinando geração de renda e empregos com inovação e sustentabilidade. Construir um ambiente de negócios mais competitivo e fortalecer as relações com os Estados Unidos — a maior economia do mundo — são caminhos essenciais para ampliar oportunidades de comércio, investimentos e desenvolvimento econômico e social”, acrescenta.

Reconhecimento à liderança de Marcelo Marangon

Marcelo Marangon conclui seu mandato como presidente do Conselho, iniciado em 2024. Durante sua gestão, a Amcham teve como foco o fortalecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos, ampliando a interlocução institucional com os governos de ambos os países, a atuação da entidade em Washington e o apoio às empresas envolvidas na relação bilateral.

Nesse período, a Amcham também expandiu sua participação em agendas estratégicas como liderança empresarial, políticas públicas voltadas à competitividade, inteligência artificial, inovação e sustentabilidade.

Marangon inicia uma nova etapa em sua trajetória profissional após ser anunciado pelo Citi como co-head global de Corporate Banking, posição baseada em Nova York e integrante da liderança global do banco.

Sobre José Fernandes

José Fernandes é presidente e CEO da Honeywell para a América Latina, responsável pela estratégia e crescimento de todos negócios da companhia na região, incluindo tecnologias aeroespaciais, automação predial e industrial, soluções avançadas de processos e digitalização e tecnologias para as áreas de energia.

Ingressou na Honeywell em 2018 e acumula mais de três décadas de experiência executiva em empresas norte-americanas com atuação no Brasil. Antes da companhia, atuou como presidente para a América Latina da Dover Corporation e ocupou posições de liderança na Dow Chemical e na Rohm and Haas.

É mestre em Administração de Empresas (MBA) com especialização em Negócios Internacionais pela Fox School of Business da Temple University, na Filadélfia.

Sobre a Amcham Brasil

Com mais de um século de atuação, a Amcham Brasil é a maior entidade multissetorial do país e a maior Câmara Americana fora dos Estados Unidos, reunindo empresas responsáveis por cerca de um terço do PIB brasileiro.

A entidade atua na promoção de um ambiente de negócios mais competitivo, previsível e integrado à economia global, além de fortalecer as relações econômicas e empresariais entre Brasil e Estados Unidos.