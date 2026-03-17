Vereador cobra saúde sobre UTI e excesso de plantões em Nova Odessa

André Faganello fez requerimentos sobre gastos com insumos hospitalares em UTI e plantões de profissionais aos finais de semana e feriados

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O vereador André Faganello (Podemos) teve aprovados dois requerimentos na sessão desta segunda-feira (16) da Câmara Municipal, nos quais pede informações da Prefeitura de Nova Odessa a respeito de gastos com insumos hospitalares na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e o possível excesso de plantões em finais de semana e feriados de psicólogos, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

No primeiro documento, o parlamentar Solicita informações do Poder Executivo sobre a UTI no exercício de 2025: a quantidade de insumos utilizados, dos valores empregados e dos procedimentos adotados na aquisição e controle desses materiais.

Faganello questiona qual foi a quantidade total de insumos hospitalares utilizados na UTI durante o ano passado, discriminados por tipo de material – medicamentos, materiais descartáveis, EPIs, materiais de enfermagem, materiais cirúrgicos, entre outros – e o valor total gasto.

Além disso, o vereador indaga a Prefeitura se houve aditivos contratuais relacionados à aquisição de insumos da UTI no período. Em caso positivo, solicita cópia dos contratos e respectivos aditivos, assim como das notas fiscais e os comprovantes de pagamentos.

Apuração

Também houve a aprovação de requerimento em que são pedidas informações da Prefeitura a respeito de atendimentos psicológicos realizados por empresa contratada nos finais de semana e feriado. “Existem suspeitas, que queremos apurar, de ‘plantões fantasmas’ de final de semana. De psicólogo e técnico de enfermagem. Uma quantidade absurda”, aponta Faganello.

De acordo com o vereador, após análise dos documentos oficias foram observados alguns apontamentos que geram dúvidas quanto à quantidade de plantões e atendimentos atribuídos à empresa, incluindo plantões de enfermeiros, técnicos em enfermagem e atendimento psicológicos em sábados, domingos e feriados.

“Consta nos relatórios encaminhados registros de grande volume de plantões de enfermagem em finais de semana, chegando a constar dezenas de plantões lançados em determinadas datas, envolvendo tanto enfermeiros quanto técnicos de enfermagem”, detalha.

Faganello menciona que entre os exemplos observados nos relatórios constam registros de plantões nos dias 23 e 24 de setembro de 2023, além de outras datas também correspondentes a finais de semana ao longo do mesmo ano. Diante disso, ele quer saber a justificativa administrativa e operacional para os plantões de enfermagem em sábados e domingos.

No requerimento, o vereador solicita o envio das escalas completas de trabalho dos profissionais vinculados à empresa, incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos, referentes às datas registradas nos documentos analisados.

Por fim, Faganello pergunta se a Secretaria Municipal de Saúde realiza controle, auditoria ou conferência dos relatórios de plantões apresentados pela empresa contratada. E, em caso positivo, solicita cópia dos procedimentos de verificação e fiscalização realizados.

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