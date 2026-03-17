Nova Odessa fortalece parcerias e debate reforma tributária em evento

Município oficializou adesão à Associação Paulista de Municípios; encontro reuniu lideranças políticas em Campinas

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O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou na última quinta-feira (12), do “Conexão APM”, realizado no Prédio do Relógio, em Campinas. O encontro, que reuniu lideranças políticas e gestores públicos de toda a região, teve como foco o debate de temas estratégicos para o desenvolvimento dos municípios paulistas.

Durante o evento, o prefeito oficializou a adesão de Nova Odessa à Associação Paulista de Municípios (APM). A filiação visa fortalecer a integração da cidade com outras localidades, ampliando as oportunidades de troca de experiências e o desenvolvimento de políticas públicas conjuntas.

O chefe do executivo novaodessense acompanhou a programação do evento, que incluiu painéis considerados fundamentais para o futuro das administrações municipais. Entre os temas em pauta, estiveram em destaque as discussões sobre a nova lei da Reforma Tributária e a securitização da dívida ativa, assuntos de grande relevância para o planejamento financeiro e a arrecadação das cidades.

O Conexão APM também foi palco de importantes reencontros e diálogos políticos. O prefeito de Nova Odessa teve a oportunidade de conversar com o secretário estadual Gilberto Kassab e com gestores de municípios vizinhos.

“Nossa participação no evento reforça o compromisso da administração municipal em buscar atualização e parcerias estratégicas que resultem em melhorias e inovação na gestão pública em benefício da população”, destacou o prefeito Leitinho.