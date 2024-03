Aos 86, Raul Gil anuncia aposentadoria da TV

Aos 86 anos, Raul Gil vai se aposentar da TV.

Ele ainda receber uma homenagem na próxima edição do “Domingão” (no dia 31), da Globo. O veterano esteve nos estúdios da emissora na segunda-feira (25) e gravou ao lado de Luciano Huck. Durante sua participação no semanal, o veterano foi enfático ao anunciar seu desejo de se aposentar da TV até o fim deste ano.

Após 64 anos na TV, Raul Gil anunciou que se aposenta em dezembro. Com passagens por TV Excelsior, TV Tupi, Manchete, TV Rio, Record, Band e SBT, o apresentador fez do mundo o seu palco.

Ex do Neymar revela pegação com James Rodríguez, craque do SP

A influencer Fernanda Campos voltou a viralizar depois de assumir uma ‘pegação’ com o jogador colombiano James Rodríguez, hoje atacante do São Paulo. O vídeo circula nesta quinta-feira, dia 21.

Ex de Neymar, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs. Um deles quis saber qual o craque ‘mais top’ que Fernanda já pegou. Direta, ela ignorou Neymar e entregou o nome de Rodríguez.

Recentemente, Fernanda se assumiu maria-chuteira nas redes sociais e garantiu que a lista de craques só aumenta. Ela inclusive voltou a trocar mensagens com Lionel Messi em meio a rumores de divórcio do jogador argentino. Na web, a influencer expôs trecho de conversa e foi atacada.

“Tenho uma queda por jogadores, é um vício mesmo”, assume rindo. “Acho que eles são melhores na cama, se cuidam e sabem provocar. Mas quase nunca vou atrás, eles chegam até mim. Acho que por ter ficado com o Neymar, eles têm curiosidade. Querem ver o que o ‘menino Ney’ viu (risos). Tem muito parça por aí de olho viu”.

Além do ‘assédio’ na internet, Fernanda conta que muitos jogadores assinam suas plataformas adultas. Outros famosos, como cantores e até um apresentador de TV, conferem todos os dias nudes e vídeos picantes dela. Musa do OnlyFans e da Privacy, ela é hoje uma das criadoras +18 mais bem pagas do Brasil, superando R$ 100 mil por mês.

