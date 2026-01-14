A Apae Americana foi a única instituição da RMC selecionada para o programa Pronas/PCD. O estado de São Paulo teve 12 instituições selecionadas para programa. Os recursos são captados através de doações para o financiamento de projetos na área. Essa é uma das medidas do Agora Tem Especialistas, que tem a oncologia como área prioritária para a redução do tempo de espera e a ampliação do atendimento.

Ministério da Saúde divulgou o resultado da seleção de projetos de instituições privadas e sem fins lucrativos que atuam na prevenção e no combate ao câncer e na promoção da saúde da pessoa com deficiência (PCD). Ao todo, 184 instituições foram selecionadas em 22 estados e no DF para integrar o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD), com autorização para captação de até R$ 652 milhões.

Razão social da instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

CNPJ: 43.262.708/0001-23

Município/UF: Americana / SP

Valor aprovado para a captação de doações: R$ 3.976.000,00 (três milhões novecentos e setenta e seis mil reais).

Prazo de execução do projeto: 20 meses

Extrato do projeto (resumo): Ampliar e qualificar a oferta de serviços médico-assistenciais voltados à habilitação e reabilitação de pessoas com Deficiência Intelectual, Múltiplas e Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo diagnóstico precoce, atendimento especializado e articulação intersetorial.

Sobre as doações (Apae)

O financiamento dos projetos participantes dos dois programas é feito por meio de doações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas. Cada doador pode destinar o percentual de 1% do imposto de renda devido ao Pronon e 1% ao Pronas/PCD (incentivo fiscal). Os recursos doados serão direcionados para as propostas previamente aprovadas pelo Ministério da Saúde, contribuindo para o cuidado da pessoa com câncer e estimulando o desenvolvimento de ações que melhoram a qualidade de vida e promovam a inclusão da pessoa com deficiência.