Roberta Lima questiona frequência da coleta seletiva no Jardim Terramérica

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pede informações sobre a frequência da coleta seletiva no bairro Terramérica.

Leia + sobre política regional

Segundo a parlamentar, moradores relataram ao seu gabinete que há várias semanas a coleta seletiva não vem sendo realizada, mesmo com os resíduos devidamente separados e dispostos para recolhimento, especialmente em ruas como a Atair Ferreira Martins e a Fortuna Isaura Salvador. “É inegável a importância da coleta seletiva para a política municipal de resíduos sólidos e para a preservação ambiental, bem como para o incentivo à participação da população nas práticas sustentáveis, as quais dependem diretamente da regularidade e confiabilidade do serviço público prestado”, afirma Roberta.

A autora questiona se houve, nos últimos meses, alguma instabilidade, interrupção ou alteração na execução da coleta seletiva; se existe registro, por parte da empresa responsável ou do órgão fiscalizador, de falhas operacionais, falta de equipes, veículos ou outros problemas logísticos que tenham comprometido a regularidade do serviço; qual é o cronograma oficial atualmente vigente da coleta seletiva no bairro Terramérica; e se existe previsão de normalização completa do serviço, caso tenha ocorrido alguma descontinuidade.

O requerimento será discutido e votado em plenário durante sessão ordinária e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP