CASA RAFAEL GRANDÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA 💙
Você tem muletas, andadores, cadeiras de rodas, cadeiras de banho ou fraldas geriátricas sem uso?
🤝 Doe e faça a diferença!
Sua doação é destinada gratuitamente a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade em Santa Bárbara d’Oeste.
📦 Estamos precisando especialmente de:
* Fraldas geriátricas (todos os tamanhos)
* Cestas básicas
🦽 Também aceitamos:
* Muletas
* Andadores
* Cadeiras de rodas
* Cadeiras de banho
Casa Rafael Grandão
📲 Contato WhatsApp: (19) 99152-1393
💬 Chave Pix para doações: (19) 99564-1912
📸 Escaneie o QR Code e contribua!
💪 Juntos, transformamos solidariedade em esperança.
🩵 Rafael Grandão
Líder Comunitário | Suplente de Vereador
Presidente da Casa Rafael Grandão de Ajuda Humanitária
🔁 Compartilhe e ajude essa corrente do bem!
