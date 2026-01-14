CASA RAFAEL GRANDÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA 💙

Você tem muletas, andadores, cadeiras de rodas, cadeiras de banho ou fraldas geriátricas sem uso?

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

🤝 Doe e faça a diferença!

Sua doação é destinada gratuitamente a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade em Santa Bárbara d’Oeste.

📦 Estamos precisando especialmente de:

* Fraldas geriátricas (todos os tamanhos)

* Cestas básicas

🦽 Também aceitamos:

* Muletas

* Andadores

* Cadeiras de rodas

* Cadeiras de banho

Casa Rafael Grandão

📲 Contato WhatsApp: (19) 99152-1393

💬 Chave Pix para doações: (19) 99564-1912

📸 Escaneie o QR Code e contribua!

💪 Juntos, transformamos solidariedade em esperança.

🩵 Rafael Grandão

Líder Comunitário | Suplente de Vereador

Presidente da Casa Rafael Grandão de Ajuda Humanitária

🔁 Compartilhe e ajude essa corrente do bem!