CASA RAFAEL GRANDÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA 💙

Você tem muletas, andadores, cadeiras de rodas, cadeiras de banho ou fraldas geriátricas sem uso?

🤝 Doe e faça a diferença!
Sua doação é destinada gratuitamente a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade em Santa Bárbara d’Oeste.

📦 Estamos precisando especialmente de:

* Fraldas geriátricas (todos os tamanhos)
* Cestas básicas
🦽 Também aceitamos:
* Muletas
* Andadores
* Cadeiras de rodas
* Cadeiras de banho

Casa Rafael Grandão

📲 Contato WhatsApp: (19) 99152-1393

💬 Chave Pix para doações: (19) 99564-1912

📸 Escaneie o QR Code e contribua!

💪 Juntos, transformamos solidariedade em esperança.

🩵 Rafael Grandão
Líder Comunitário | Suplente de Vereador
Presidente da Casa Rafael Grandão de Ajuda Humanitária

🔁 Compartilhe e ajude essa corrente do bem!

 

