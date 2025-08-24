Apae de Nova Odessa celebra 45 anos de serviços no município

Evento comemorativo reuniu autoridades, colaboradores e a comunidade para celebrar trajetória

Nessa quinta-feira (21/08), a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa celebrou 45 anos de atuação dedicada à inclusão, educação e cuidado de pessoas com deficiência intelectual, múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista) no município.

O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, participou da cerimônia que aconteceu na sede da instituição e parabenizou sua equipe. “Sabemos que a Apae passou por muitos desafios para chegar até aqui. Por isso, gostaria de agradecer a todos os funcionários, colaboradores e voluntários que fazem esse trabalho essencial para nossa cidade”, disse ele.

A diretora geral da Apae, Maria Tereza Casazza, falou sobre a trajetória da instituição. “No início, enfrentamos vários obstáculos. Mas, com determinação e muito trabalho, hoje a APAE de Nova Odessa atende 370 pessoas e tornou-se referência regional, integrando a Federação Estadual das Apaes e centralizando o Conselho das Apaes da região”, afirmou ela.

