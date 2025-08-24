PLT/Poupatempo de Nova Odessa inicia semana com 50 vagas de emprego

Oportunidades contemplam diferentes setores e são destinadas a moradores de Nova Odessa

O Posto Local de Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa divulgou nesta semana 50 vagas de emprego em funções variadas. As oportunidades são direcionadas a candidatos que residem no município e já tenham experiência na área de interesse.

Para participar do processo, os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando obrigatoriamente o título da vaga no campo “assunto”. Outra opção é enviar os dados profissionais pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas

AJUDANTE DE MECÂNICO  Com experiência. (4 vagas)

AJUDANTE DE OBRA  Desejável experiência prévia na área da construção civil ou elétrica. Disponibilidade para início imediato. Residir em Nova Odessa ou região. (2 vagas)

ALMOXARIFE  Ensino médio completo. Experiência prévia na área de almoxarifado ou logística. Conhecimento em controle de estoque e sistema ERP. Habilidade com pacote office. De segunda a sexta das 7h às 17h. (1 vaga)

ANALISTA DE FATURAMENTO  Ensino médio completo (desejável técnico ou superior em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas). Experiência anterior com faturamento e rotinas financeiras. Conhecimento em emissão de NF-e e retenções de impostos. Domínio do pacote office, especialmente excel, e desejável experiência com sistemas ERP. Benefícios: Vale-refeição ou Vale-alimentação + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia + Seguro de vida + Convênio SESI + Plano de carreira. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA CD  Ensino médio completo, maior de 18 anos. 6X1 de segunda a sábado. Salário R$ 1.877,42 + Cesta básica + Convênio odontológico + Convênio médico + Gympass + Convênio farmácia + Vale-transporte ou estacionamento + PPR + Restaurante no local + Desconto faculdade. (6 vagas)

AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA  Com experiência em hardware e redes. Horário das 13h às 22h. Salário compatível + Ajuda de custos + Alimentação + Convênio Médico. (2 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE  Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera. (13 vagas)

CONSULTOR COMERCIAL  Maior de 18 anos, ensino médio completo. Modelo autônomo. Treinamento gratuito e apoio contínuo da equipe. Para trabalhar como consultor de investimento. (1 vaga)

CUIDADORA DE IDOSOS  Com experiência. (1 vaga)

DOMÉSTICA  Para limpeza e organização dos ambientes de cada. Lavar, passar e preparar refeições simples. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte. (1 vaga)

DOMÉSTICA II  Com experiência. Para trabalhar em casa de família. (1 vaga)

ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE  Conhecimento em manutenção industrial corretiva e preventiva, CLPs, medidores de vazão, pressão, temperatura entre outros instrumentos. Noções de média tensão e experiência com montagem e ligações de instrumentos industriais. Residir em Nova Odessa ou região. Disponibilidade para início imediato e para viagens. (1 vaga)

ELETRICISTA DE MÁQUINA CNC  Com experiência. (4 vagas)

ELETROMECÂNICO  Com experiência. (4 vagas)

FISCAL DE APOIO – PREVENÇÃO E PERDAS  Ensino médio completo, maior de 18 anos. Escala 12X36. Salário R$ 2.150,93 + Cesta básica + Convênio odontológico + Convênio médico + Gympass + Convênio farmácia + Vale-transporte ou estacionamento + PPR + Restaurante no local + Desconto faculdade. (3 vagas)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO  Com experiência em máquina industrial de usinagem. (4 vagas)

REPOSITOR  Ensino médio completo. Disposição física para atividades que exigem movimentação e carga de peso moderada. Benefícios: Cesta básica R$ 130,00 + Vale-transporte ou ajuda de custo. (1 vaga)

