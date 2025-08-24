PLT/Poupatempo de Nova Odessa inicia semana com 50 vagas de emprego

O Posto Local de Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa divulgou nesta semana 50 vagas de emprego em funções variadas. As oportunidades são direcionadas a candidatos que residem no município e já tenham experiência na área de interesse.

Oportunidades contemplam diferentes setores e são destinadas a moradores de Nova Odessa

Para participar do processo, os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando obrigatoriamente o título da vaga no campo “assunto”. Outra opção é enviar os dados profissionais pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas

AJUDANTE DE MECÂNICO – Com experiência. (4 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Desejável experiência prévia na área da construção civil ou elétrica. Disponibilidade para início imediato. Residir em Nova Odessa ou região. (2 vagas)

ALMOXARIFE – Ensino médio completo. Experiência prévia na área de almoxarifado ou logística. Conhecimento em controle de estoque e sistema ERP. Habilidade com pacote office. De segunda a sexta das 7h às 17h. (1 vaga)

ANALISTA DE FATURAMENTO – Ensino médio completo (desejável técnico ou superior em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas). Experiência anterior com faturamento e rotinas financeiras. Conhecimento em emissão de NF-e e retenções de impostos. Domínio do pacote office, especialmente excel, e desejável experiência com sistemas ERP. Benefícios: Vale-refeição ou Vale-alimentação + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia + Seguro de vida + Convênio SESI + Plano de carreira. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA CD – Ensino médio completo, maior de 18 anos. 6X1 de segunda a sábado. Salário R$ 1.877,42 + Cesta básica + Convênio odontológico + Convênio médico + Gympass + Convênio farmácia + Vale-transporte ou estacionamento + PPR + Restaurante no local + Desconto faculdade. (6 vagas)

AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Com experiência em hardware e redes. Horário das 13h às 22h. Salário compatível + Ajuda de custos + Alimentação + Convênio Médico. (2 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE – Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera. (13 vagas)

CONSULTOR COMERCIAL – Maior de 18 anos, ensino médio completo. Modelo autônomo. Treinamento gratuito e apoio contínuo da equipe. Para trabalhar como consultor de investimento. (1 vaga)

CUIDADORA DE IDOSOS – Com experiência. (1 vaga)

DOMÉSTICA – Para limpeza e organização dos ambientes de cada. Lavar, passar e preparar refeições simples. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte. (1 vaga)

DOMÉSTICA II – Com experiência. Para trabalhar em casa de família. (1 vaga)

ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE – Conhecimento em manutenção industrial corretiva e preventiva, CLPs, medidores de vazão, pressão, temperatura entre outros instrumentos. Noções de média tensão e experiência com montagem e ligações de instrumentos industriais. Residir em Nova Odessa ou região. Disponibilidade para início imediato e para viagens. (1 vaga)

ELETRICISTA DE MÁQUINA CNC – Com experiência. (4 vagas)

ELETROMECÂNICO – Com experiência. (4 vagas)

FISCAL DE APOIO – PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino médio completo, maior de 18 anos. Escala 12X36. Salário R$ 2.150,93 + Cesta básica + Convênio odontológico + Convênio médico + Gympass + Convênio farmácia + Vale-transporte ou estacionamento + PPR + Restaurante no local + Desconto faculdade. (3 vagas)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência em máquina industrial de usinagem. (4 vagas)