Leco discute acolhimento de pessoas em ruas e com deficiência intelectual

O vereador Leco Soares (Podemos) reuniu-se na quarta-feira (20) com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, para tratar de assuntos relacionados ao acolhimento de população em situação de rua ou vulnerabilidade e pessoas com deficiência intelectual.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da reunião foi discutir as possibilidades para suprir as necessidades imediatas dessas pessoas, facilitando o acesso emergencial, cuidados de higiene, saúde, alimentação e vestuário, seja por intermédio da implantação de um Centro Pop (Centro de Referência Especializado para população em situação de rua) ou de algum local que permita ingressarem em um processo gradativo de saída de situação de rua.

“A reunião foi importante para tratarmos de questões que envolvem as pessoas em situação de vulnerabilidade e por saber que a secretaria já está desenvolvendo projetos, ainda em fase de testes, mas que vão contribuir com essas pessoas. Vamos seguir conversando para aprimorar esses atendimentos”, disse Leco.

Segundo o vereador, outro cuidado importante refere-se ao acolhimento de pessoas com deficiência intelectual, que necessitam de um local diferenciado, com medidas apropriadas, ações afirmativas, adaptações ou apoio. “A alternativa para o atendimento dessas pessoas seria a implantação do serviço itinerante, denominado ‘Consultório na Rua’, com atendimentos direto nas ruas, praças e abrigos”, conclui Leco.

