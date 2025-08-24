Eleito em 2024 para o primeiro mandato de vereador mas com duas décadas de experiência na política local, André Faganello (Podemos) trabalha para ampliar seu grupo político e tentar se consolidar como alternativa relevante no processo eleitoral de 2028 em Nova Odessa.

Ele falou longamente com o NM esta semana e deu indicações de como pretende agir até a eleição de 2026 e também como pretende ‘armar o jogo’ para 2028.

Faganello 2026

O trabalho de AF pra 2026 é com o deputado estadual Barros Munhoz, que ainda não definiu para qual partido vai. Integrante do time do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) nas últimas eleições, ele agora vai traçar um rumo mais independente.

Ele não deve estar no time de Bill para 2028 e dificilmente vai compor com o candidato da máquina (Leitinho). E ainda tem alguns pré acordos com outros nomes ‘3a via’ da cidade para ver ‘quem vai estar melhor’

