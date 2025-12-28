Segundo o último relatório da BeautyEngine, “The State of Aesthetics Summer 25“, a ‘estética natural’ é uma das principais apostas do verão, longe dos excessos e do visual artificial. Se distanciando das tendências dos anos 2000′, o estudo mostra que, até na escolha do botox, 69% dos entrevistados priorizam resultados naturais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esse apelo para o “natural” não se restringe à toxina botulínica. Os ‘preenchimentos’ também refletem a tendência: quase 70% dos participantes indicam preferência por tratamentos voltados ao equilíbrio facial, enquanto 86% demonstram interesse por procedimentos que atuem em harmonia com o corpo.

Com a preferência por resultados discretos e naturais consolidados, os consultórios dermatológicos registram uma alta por procedimentos que sigam esse padrão. Entre as prioridades dos entrevistados, eliminar as rugas lidera com 26%, seguida por celulite (18%), flacidez (12%), hiperpigmentação (12%) e olheiras (11%).

De acordo com o Dr. Octávio Guarçoni, referência em medicina estética no Brasil, o verão exige atenção especial tanto na escolha, quanto na execução dos procedimentos estéticos. Entre os principais tratamentos da temporada, estão protocolos de fotoproteção e hidratação profunda, peelings químicos, laser para manchas e vascularização, além de terapias corporais voltadas ao combate à flacidez e celulite.

“O que observo é que muitos pacientes ainda subestimam a importância de alinhar os procedimentos ao cuidado diário com a pele, especialmente na exposição ao sol. Seguindo protocolos individualizados, que incluem avaliação da pele, orientação sobre fotoproteção e hidratação, é possível obter resultados seguros, duradouros e naturais, preservando saúde, função e estética”, detalha

O especialista explica que, além da escolha correta do tratamento, a frequência, o acompanhamento profissional e o respeito aos ‘intervalos’ são determinantes para a eficácia e segurança dos procedimentos. O Doutor também reforça a importância de integrar práticas preventivas, como o uso de filtros solares, antioxidantes tópicos e hábitos saudáveis, garantindo resultados duradouros mesmo durante os meses de maior exposição aos raios UV e UVB.

À frente da Guarçoni Health Center, clínica com mais de 10 anos de atuação e referência em saúde integrada, o Dr. Octávio Guarçoni ressalta a importância de adotar protocolos específicos para o verão. Cada procedimento realizado na clínica, segundo o profissional, é precedido por avaliações detalhadas da pele e do histórico do paciente, seguida de um plano personalizado que leva em consideração a rotina de cada indivíduo.

“Na clínica, cada procedimento é planejado considerando características individuais do paciente e objetivos estéticos específicos, garantindo que cada intervenção seja precisa, harmônica e respeite a naturalidade do resultado. Seguimos protocolos que integram avaliação contínua, monitoramento dos resultados e ajustes conforme a evolução de cada caso, tornando a experiência mais segura e eficaz”, explica.

Homens- natural ou não

Outra novidade do relatório BeautyEngine Summer 25 é o aumento da adesão dos homens aos tratamentos estéticos. Entre os participantes do painel, 35% afirmam receber cuidados profissionais com a pele, com principais preocupações voltadas à qualidade da pele (40%), prevenção de rugas (37%) e tônus muscular (34%).

“No verão, os homens estão cada vez mais conscientes da necessidade de proteger e cuidar da derme, prevenir sinais de envelhecimento e manter tônus muscular. Na Guarçoni, aplicamos protocolos específicos que combinam avaliação dermatológica, tratamentos preventivos e acompanhamento individualizado, garantindo resultados consistentes e duradouros. Não só a chegada do verão 2025/2026 é determinante para escolhas estéticas naturais, como deve ser a tendência dos próximos anos nos consultórios”, conclui.

Leia + sobre saúde