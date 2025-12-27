O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, dá início esta semana à entrega de 1,3 milhão de doses da vacina contra dengue para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. As primeiras 300 mil doses serão entregues no início da próxima semana e, até o final de janeiro de 2026, será entregue mais um milhão de doses.

A Butantan-DV é a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue. A assinatura do contrato foi realizada nesta sexta-feira entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde.

A entrega está sendo possível porque, mesmo antes da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Butantan já havia dado início, sob risco, à produção do imunizante em seu parque industrial. Além disso, o Butantan fechou uma parceria internacional com a empresa chinesa WuXi para aumentar a produção e ampliar a entrega no segundo semestre de 2026.



“Mais um marco importante nessa jornada de conquistas da ciência brasileira. Com a formalização do acordo entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, daremos início à entrega das doses da vacina contra a dengue. Assim, em janeiro, será possível começar a colocar a vacina no braço dos brasileiros”, afirma Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.

A Butantan-DV foi aprovada pela Anvisa para ser utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos. Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.



De acordo com a estratégia anunciada pelo Ministério da Saúde, essas primeiras doses entregues neste momento pelo Instituto Butantan serão destinadas aos profissionais da Atenção Primária, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em visitas domiciliares. Com a ampliação da capacidade produtiva, o ministério deverá estender a vacinação ao público geral, começando pelos adultos de 59 anos e avançando gradualmente até atingir a faixa dos 15 anos.

Outros públicos e o Butantan

O Instituto Butantan pretende ampliar a faixa etária da vacina tanto para o público pediátrico quanto para aquele acima de 60 anos. Para isso, já recebeu aprovação da Anvisa para avaliar a vacina da dengue na população de 60 a 79 anos.

Se os resultados da pesquisa forem satisfatórios, será possível solicitar à agência reguladora a inclusão desse grupo nas recomendações do imunizante. Além disso, mais dados deverão ser coletados para avaliar a possível inclusão das crianças de 2 a 11 anos nas recomendações da vacina. Os estudos clínicos realizados já comprovaram que a vacina é segura nesta faixa etária.

