Um homem de 49 anos foi preso após abusar de uma menina de 8 anos em um condomínio no Jardim da Balsa, em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A criança brincava na área de lazer quando o suspeito se aproximou e chegou a chamá-la de “gostosa”, atitude que despertou a atenção da família.

O síndico foi acionado e imagens das câmeras confirmaram a denúncia. A Polícia Militar localizou o homem no próprio condomínio.

Foi pra delegacia e ficou preso

Ele foi levado à delegacia, teve a prisão mantida e a Justiça decretou prisão preventiva, sem fiança.

Leia Mais notícias da cidade e região