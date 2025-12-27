Americana Shopping impulsiona economia local e gera 3,5 mil empregos

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Em 2025, Americana ganhou um empreendimento há muito tempo aguardado pela população: o Americana Shopping, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 2.370, na Vila Israel. O espaço, além de uma opção para lazer e compras, contribuiu para o crescimento e desenvolvimento econômico do município com a geração de 3,5 mil empregos, tanto durante as obras de construção quanto nas contratações realizadas pelas 120 lojas de diversos segmentos instaladas no local.

“A inauguração do Americana Shopping confirma que nossa cidade está preparada para receber grandes investimentos. É um empreendimento que gera empregos, movimenta a economia e amplia as opções de lazer e serviços para a população. Estamos criando um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento e ao crescimento sustentável de Americana”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“A geração de empregos é um dos principais reflexos positivos desse investimento. São milhares de oportunidades que impactam diretamente as famílias, fortalecem o comércio e aumentam a circulação de renda no município. Esse movimento contribui para uma economia mais forte e para o aumento da arrecadação, que retorna em benefícios à população”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

O funcionamento das lojas permite que a economia da cidade seja incrementada pela geração de renda e pela circulação de mercadorias por meio da venda dos produtos. Tudo isso interfere positivamente na arrecadação do município, que, por sua vez, pode investir em obras e serviços para a população.

“Essa é uma conquista da população de Americana, e nossa cidade merece muito isso. Estamos trabalhando desde o primeiro dia para trazer grandes empreendimentos, e um shopping sempre foi um dos nossos maiores sonhos. Além de gerar empregos, ele posiciona Americana como um polo regional de consumo, serviços e desenvolvimento”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP