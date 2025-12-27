Santa Bárbara encerra ano com mais de 4,2 mil crianças atendidas em creches

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, encerrou o ano de 2025 com 4.221 crianças atendidas na etapa da creche (0 a 3 anos) em todo o município. O número contempla o atendimento realizado nas escolas municipais, no Bolsa-Creche, em Organizações Sociais (OS) e em entidades filantrópicas conveniadas.

Durante o ano, a Secretaria de Educação também autorizou 150 transferências de unidades escolares na etapa da creche, atendendo solicitações feitas pelos responsáveis legais, com o objetivo de adequar o atendimento à região de moradia e às preferências das famílias.

Como parte do planejamento para o próximo ano letivo, o município recebeu 840 inscrições para vagas em creche em 2026. Deste total, 820 crianças já foram convocadas para matrícula, enquanto 20 seguem em processo de direcionamento de vagas, conforme a organização da rede municipal.

As crianças que permanecem na faixa etária da creche tiveram suas vagas automaticamente redirecionadas para 2026, assim como aquelas que avançam para a etapa da Educação Infantil, nos níveis Jardim I e II (4 a 6 anos), garantindo a continuidade do atendimento na rede municipal.

Recesso e volta às aulas

A Secretaria Municipal de Educação terá funcionamento administrativo normal nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, seguindo o calendário geral do serviço público municipal. Após esse período, o atendimento administrativo será retomado no dia 5 de janeiro de 2026.

Entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026, estarão abertas exclusivamente as escolas que possuem Jardim I e II e as unidades de Ensino Fundamental, com atendimento voltado à divulgação do direcionamento de vagas para estudantes que ingressarão no 1º e no 6º ano em 2026, além de orientações aos responsáveis sobre transferências e matrículas para o próximo ano letivo.

Na semana seguinte, de 12 a 16 de janeiro, essas unidades voltam a cumprir o recesso escolar, com reabertura no dia 19 de janeiro de 2026, data em que os profissionais da rede retornam para planejamento interno. As aulas para os estudantes terão início no dia 21 de janeiro de 2026.

Durante o período de recesso, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com serviços de manutenção, adequações e melhorias nas unidades escolares, com o objetivo de garantir ambientes mais seguros, organizados e adequados para o retorno das atividades.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou pelo telefone (19) 3464-9449.

