Só encontraram drogas. Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fizeram ação na noite desta sexta-feira para coibir os pancadões na região do Conjunto Roberto Romano, mas encontraram atividade do tráfico no bairro.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Santa Bárbara d’Oeste – SP
🚨 APOIO TÁTICO 01
VTR 100
.🚨GCM Sandrin
.🚨GCM Andrade
🚨APOIO TÁTICO 02
VTR 160
🚨GCM José
🚨GCM Silva
🚨GCM Joelson
.📍DATA: 26 de dezembro de 2025
.📍HORA: 22:00
.📍LOCAL: Rua Jorge Juventino de Aguiar frente bloco 280
🛑 Apreensão de drogas
As equipes de Apoio Tática em patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano no intuito de coibir possíveis pancadoes frequentes nesta data do ano, e ao acessar a rua Jorge Juventino de Aguiar foi visualizado pelas equipes um indivíduo portanto uma mochila escura, que ao notar a presença das equipes se evadiu para o interior de uma área verde em meio as cocheiras.
Devido a distância não foi possível abordá-lo, porém em busca continua pelo local foi localizado sob uma telha de brasilite ao lado de uma cocheira a referida mochila contendo em seu interior 125 eppendorfs de cocaina, 80 pedras de crack, 171 porções de maconha e 3 tijolos inteiros de maconha, totalizando 3,890 kilos.
Diante dos fatos todos os entorpecentes foram apresentados no plantão policial para apreensão.
