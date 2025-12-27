Só encontraram drogas. Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fizeram ação na noite desta sexta-feira para coibir os pancadões na região do Conjunto Roberto Romano, mas encontraram atividade do tráfico no bairro.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste – SP

🚨 APOIO TÁTICO 01

VTR 100

.🚨GCM Sandrin

.🚨GCM Andrade

🚨APOIO TÁTICO 02

VTR 160

🚨GCM José

🚨GCM Silva

🚨GCM Joelson

.📍DATA: 26 de dezembro de 2025

.📍HORA: 22:00

.📍LOCAL: Rua Jorge Juventino de Aguiar frente bloco 280

🛑 Apreensão de drogas

As equipes de Apoio Tática em patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano no intuito de coibir possíveis pancadoes frequentes nesta data do ano, e ao acessar a rua Jorge Juventino de Aguiar foi visualizado pelas equipes um indivíduo portanto uma mochila escura, que ao notar a presença das equipes se evadiu para o interior de uma área verde em meio as cocheiras.

Devido a distância não foi possível abordá-lo, porém em busca continua pelo local foi localizado sob uma telha de brasilite ao lado de uma cocheira a referida mochila contendo em seu interior 125 eppendorfs de cocaina, 80 pedras de crack, 171 porções de maconha e 3 tijolos inteiros de maconha, totalizando 3,890 kilos.

Diante dos fatos todos os entorpecentes foram apresentados no plantão policial para apreensão.

