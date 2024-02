Após 30 anos, Globo dispensa atriz Carolina Dieckmann

Depois de 30 anos, Carolina Dieckmann deixa de ter contrato fixo com a TV Globo

Um dos maiores nomes da telenovela brasileira que nos deu inesquecíveis personagens como Camila, Lindalva, Maria do Carmo, Leona, Açucena, Teodora, Dra. Lumiar e tantas outras.

“Não é que eu comecei na Globo…

foi a Globo que me começou.

Eu não era atriz…

me tornei,

ali dentro,

na poeira de tantos talentos,

com os melhores professores

que alguém poderia desejar…

numa empresa que me nutriu

com oportunidades e experiências incríveis,

além de ter sido solo e alimento

pra tantos projetos lindos

que fizemos juntos,

e que estão marcados nas nossas histórias…”, escreveu a atriz.

Musa da Verde e Branco usa fio dental para provar que shape está em dia

Carolina Arjonas, Musa da Camisa Verde e Branco, roubou a cena no primeiro ensaio técnico neste fim de semana em São Paulo. A loira escolheu um look ousado e colocou o corpão para jogo, atraindo muitos olhares.

Usando um body fio dental, todo cravejado com cristais, ela deixou o bumbum de fora e revelou sua medida: 113cm. Assim também será sua fantasia no desfile oficial: mínima, escandalosa e com muito brilho. Tudo será assinado pelo estilista Kell Mendes.

“É para provar que o shape está em dia”, diz. “Minha preparação é intensa: treino pesado, muito agachamento, dieta todos os dias, muita aula de samba e procedimentos estéticos. Inclusive dei uma turbinada no bumbum. E até o desfile estará maior, o bumbum cresceu”, diz a loira que tinha 108cm.

O bumbum care da musa inclui bioestimuladores de colágeno, uma proteína injetável que deixa o derrière mais durinho e empinado. Ela recorreu à dra. Fernanda Vizzotto, especialista em estética. “Nada vai balançar na avenida”, garante rindo. “Para o ensaio ainda fiz um preenchimento labial bem sutil e um peeling químico para deixar a pele mais lisinha”.

E até o desfile a musa promete novos tratamentos para manter as curvas. Em sua estreia no Carnaval, ela vai entrar na briga pela menor fantasia. “Quero o menor tapa-sexo (risos). Aliás, a fantasia é mínima, mas bem cara. Não parei para fazer as contas ainda, mas toda a produção vale um carro zero”.

