Após grave acidente no feriado de Natal,

uma família de Americana resolveu fazer uma vaquinha pra trazer uma das acidentadas de volta para a casa. O custo do transporte fica em torno de R$ 6,5 mil. Maita e Melissa se acidentaram no sábado quando viajavam com destino a Minas Gerais, onde passariam o Natal. O carro ficou bastante destruído, e uma delas- Maita- foi hospitalizada e precisa voltar para Americana.

Leia abaixo a descrição do pedido de vakinha

Para quem nao sabe, a Maita e a Melissa sofreram um grave acidente a caminho de Minas Gerais dia 23/12, resultando na perca total do carro. Calma, elas estão bem. Maita precisará de uma cirurgia pois quebrou um osso do quadril, Melissa quebrou uma costela e está sob os cuidados do Pai, já aqui em Americana.

Precisamos de ajuda para trazer a Maita para Americana pois a prefeitura daqui disse que não é responsabilidade deles enviar uma ambulância para lá. So que isso tem um custo alto, fica em R$ 6.500.00 e não temos esse valor.

Peço ajuda de todos, um pouco que cada um doar, conseguimos trazer ela para cá. Pois ela precisa fazer essa cirurgia o QUANTO ANTES. Compartilhem!!!! Para aqueles que querem fazer pix Comsemculpavendas@gmail.com