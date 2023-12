Qual o snack ideal do seu verão?

Snack- A Santa Helena Alimentos colocou no ar uma campanha

de verão cheia de brasilidade, ao som de bossa nova contemporânea, para estimular os brasileiros a aproveitar, relaxar e fazer as melhores combinações da estação. A marca pretende estimular os consumidores a produzirem bons momentos, dignos de um livro de memórias, compartilhando sugestões de programas e dicas dos petiscos que combinam com cada contexto.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

A campanha mostra que o verão é um estado de espírito que o brasileiro assimila muito bem: seja na praia, no campo, na cidade, com a família, amigos ou pets. O mote “Santa Helena dá Verão” provocará a lembrança do amendoim como uma excelente opção de snack – saboroso e saudável – e alinhado aos objetivos desta estação. Marcas como Crokíssimo, Mendorato, Paçoquita e Cuida Bem compõem o portfólio da Santa Helena.

A campanha entra no ar em dezembro e se estende até o Carnaval. Além do filme publicitário, contará com ativação de marca especial na orla de Copacabana, um dos pontos mais disputados internacionalmente do verão do Rio de Janeiro, com espaço instagramável para fotos, degustações e brindes. Além do filme publicitário, haverá ativação em pontos de venda de referência em diversas praças e com comunicações nas redes sociais das marcas e por meio de influenciadores digitais.

A campanha elaborada pela agência Verbo, que tem como referência visual a construção de um sketchbook, é apresentada por uma brasileira que viveu bons verões e conhece bem as melhores combinações. Para ela não existe tempo ruim: estará na praia folheando um estiloso álbum de memórias gráficas, com fotos e desenhos, nos seus lugares prediletos, com suas pessoas e snacks favoritos.

Os desenhos e ilustrações do filme transmitem a leveza e a experiência lúdica da estação. A ideia é estimular o público a contar sua própria história nas redes sociais. Frases descontraídas e dicas de combinações e programas farão parte da narrativa.

“Snacks e verão são uma combinação perfeita. Queremos reforçar este match com uma homenagem ao verão brasileiro, que seja contemporânea, inspiradora e descontraída, gerando conexão com os nossos consumidores e abrindo o diálogo para que compartilhem seu jeito de curtir e suas combinações preferidas. Nossos snacks e o verão brasileiro têm algo poderoso em comum: Quem conhece, prefere, ama e não troca”, afirma Breno Carvalho, gerente executivo de marketing da Santa Helena Indústria de Alimentos S/A.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP