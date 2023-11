Ocorreu na noite desta quinta-feira (23) o concurso número 2659 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas, que foram: 11-36-46-53-55-60 e o prêmio máximo acumulou para este sábado, quando as Loterias Caixa deve pagar R$ 26 milhões.

23 apostas acertaram cinco dezenas e ganham R$ 64.043,99, sendo que uma delas ocorreu em Americana, porém a compra foi efetuada na internet. Apenas seis apostas de São Paulo acertaram cinco dezenas, sendo que a de Americana foi a única da região.

Quanto custa apostar na Mega-Sena? Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Apostador de Americana ganha R$ 64 mil na Mega-Sena