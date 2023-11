Comitiva de Alckmin vai à posse do presidente do Equador

O Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou, nesta quinta-feira, da posse do novo presidente do Equador, Daniel Noboa. A ida ao evento ocorreu junto às recentes eleições que alteraram a organização dos espectros políticos na América do Sul, comandada, em sua maioria, por governos de esquerda. Com a recente vitória do ultra liberal Javier Milei na Argentina, quatro importantes países do continente se colocam mais à direita no espectro ideológico: Paraguai, Uruguai, Equador e Argentina.

A comitiva montada pelo vice-presidente da República foi composta pelo embaixador do Brasil no Equador, Pompeu Andreucci Neto, e pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) da Câmara, deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP). O objetivo principal do contato e da composição da comitiva, segundo Barbosa, foi colocar o Brasil e o Congresso Nacional brasileiro à disposição do Equador para, independentemente de ideologia, guiar os planos bilaterais futuros. “Nós queremos deixar esse espaço de diálogo aberto e demonstrar que o nosso governo, tanto Executivo como Legislativo, está à disposição para desenvolver a relação entre o Brasil e o Equador”, afirmou.

Ao compartilhar as fotos da cerimônia, Alckmin escreveu. “Após representar o Brasil na cerimônia de posse do novo presidente do Equador, mantive reunião com @DanielNoboaOk. Pudemos tratar de pontos importantes das relações bilaterais, como a expansão do Acordo de Complementação Econômica e as conversas para um acordo MERCOSUL-Equador. Discutimos também a integração da América do Sul, cooperação ambiental no âmbito da OTCA e retomada da UNASUL. O comércio entre Brasil e Equador atingiu um bilhão de dólares em outubro de 2023, com superávit brasileiro de US$ 858 milhões. Cerca de 90% dos produtos exportados ao Equador são industrializados, com destaque aos automóveis, que correspondem a 14% da pauta”.

