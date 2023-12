A Associação de Profissionais de Propaganda de Campinas (APP Campinas) premiou na terça-feira, 28/11, as melhores ideias da publicidade da região na 33ª edição do Mídia Festival. O evento é uma das principais premiações de propaganda do interior paulista e ocorreu no Tênis Clube Campinas. A Agência CZ, de Campinas (SP), conquistou a principal categoria da noite e foi eleita Agência do Ano. A relação de todos os vencedores está disponível no site do Mídia Festival.

Além dos prêmios profissionais, a APP Campinas apoiou os estudantes de todas as áreas de comunicação através do projeto Novos Talentos, categoria voltada para estudantes universitários. O desafio deste ano foi a criação de toda a campanha institucional para a Educação Infantil Municipal da Prefeitura de Campinas. Os alunos do grupo Akuna, da PUC-Campinas, levaram o prêmio de ouro para casa. A peça terá a oportunidade de ser veiculada para a Prefeitura de Campinas.

O Presidente da APP Campinas, Samuel Leite, ressaltou a importância da publicidade regional. “É com orgulho que realizamos mais uma edição do Mídia Festival. A APP Campinas reconhece e valoriza toda a criatividade existente na nossa região. Esta noite é para celebrar o talento e validar o poder de transformação do mercado publicitário”, afirmou.

A noite de celebração também contou com a revelação da nova identidade visual da APP Campinas, alinhada com a APP Brasil, e que possui como objetivo fortalecer a presença da associação no mercado. A mudança reflete o compromisso contínuo da entidade em evoluir, se adaptar às demandas do mercado e reafirmar sua posição como referência no setor.

“Essa mudança reflete nossa evolução como associação ao longo de 86 anos e o compromisso contínuo de acompanhar as mudanças e movimentos do mercado da comunicação”, ressalta Silvio Soledade, presidente da APP Brasil. “Estamos ansiosos para os próximos 86 anos da APP e para as oportunidades que essa transformação trará”.

Nova gestão

Durante a premiação, a APP Campinas anunciou a sua nova gestão. Em 2024, a Associação de Profissionais de Propaganda de Campinas será presidida por Luciano Silva e terá Natália Publio como 1º vice-Presidente e Alexandre Bassora como 2º vice-Presidente.

Este ano, o prêmio teve a participação de 58 jurados. Cada jurado votou somente em uma categoria, sem possuir conhecimento dos nomes das agências e dos fornecedores. Os prêmios recebidos no Mídia Festival equivalem a pontos, apurados considerando o critério de cada um. O prêmio “Agência do Ano” foi entregue à Agência CZ por obter a maior pontuação na edição do evento, considerando-se seu desempenho em todas as categorias.

Com 58 jurados e o mote “O futuro da publicidade só é incerto para quem parou no tempo”, a 33ª edição da premiação teve 11 categorias profissionais: Branding, Brand Experience, Projeto Gráfico, Vídeo TV, Vídeo Cinema e Digital, Marketing de Conteúdo, Performance Digital, Impresso, Rádio / Spot Digital, Mídia Out Of Home e Projeto de Endomarketing. O Mídia Festival de 2023 também contou com 2 categorias Técnicas de Fornecedores: Fotografia e Produtora Áudio Visual. Em cada categoria, foram premiados os três melhores trabalhos inscritos, recebendo troféus de Ouro, Prata e Bronze.

O Mídia Festival é um evento que celebra a inovação e a excelência na publicidade e reforça o compromisso da APP Campinas em promover o desenvolvimento da indústria publicitária na região. A Associação de Profissionais de Propaganda de Campinas (APP Campinas) é uma entidade que há 46 anos trabalha com o objetivo principal do desenvolvimento do setor e dos profissionais de propaganda em todo o mercado do interior de São Paulo.

As empresas Band, EPTV/G1, TV Thathi Record, Rede Família, Jovem Pan, Extreme Reach, Eletromidia, JCDecaux e ClearChannel patrocinam o evento.