Polivalente de Americana faz exposição de projetos esta 3a

Estudantes de todos os cursos da Escola Técnica Estadual (Etec) Polivalente

de Americana expõem seus projetos na 22ª edição da Expotec. Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado na próxima terça-feira (5), na sede da unidade.

A mostra conta com cerca de 160 trabalhos de conclusão de curso (TCCs), de áreas como Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Edificações, Logística e Mecânica. Os projetos serão apresentados em estandes para apreciação dos visitantes.

Paralelamente, haverá a entrega do prêmio Jovem Empreendedor, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento de Americana que vai reconhecer as melhores ideias de negócio desenvolvidas por alunos do terceiro ano do Ensino Médio de toda a rede educacional pública e privada do município.

“A atividade contribui para descoberta de novos talentos, além de incentivar os estudos, o empreendedorismo, o uso de novas tecnologias e a formação qualificada dos futuros empreendedores”, comenta a professora da Etec e agente de Inovação da Inova CPS, Silmara da Silva Azevedo.

Serviço

22ª Expotec

Local: Etec Polivalente de Americana

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 567 – Vila Israel

Data: 5 de dezembro

Horário: das 8 às 11 horas; e das 13h30 às 16 horas

