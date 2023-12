Dr Pereira agora ataca de dublador de filme indiano

Ex vereador de Nova Odessa Dr Pereira,faz dublagem de protagonista em filmes indianos!

Temos que nos reinventar após os 60, realizando os sonhos de adolescente, afirma Pereira .

Leitinho prestigia aniversário de 50 anos do Lions Club

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou no domingo (03/12) da confraternização de aniversário de 50 anos do Lions Clube de Nova Odessa, que foi fundado em 1973. Além dos voluntários da cidade que integram o clube de serviços sociais, esteve presente também o governador do Distrito LC-3 (do qual Nova Odessa faz parte), João Antonio Borges.

“Quero parabenizar a todos pelo trabalho desenvolvidos pelo Lions, meio século de um trabalho sério e de credibilidade – especialmente a nossa presidente Rita de Cassia Jirschik da Cruz, uma pessoa muito dinâmica e focada, que corre atrás das coisas para fazer acontecer. A gente fica feliz quando vê que a pessoa que está à frente de uma missão tão nobre se dedica tanto em buscar melhorias para todos”, discursou o prefeito.

Leitinho também destacou o papel do fundador do clube em Nova Odessa, Dorival Antonio Gazzetta. “Seo Dori está há 50 anos no Lions. Parabéns, Dorival – uma pessoa extraordinária, que dedica grande parte de sua vida a ajudar a população de Nova Odessa, principalmente os jovens, através de sua dedicação ao SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade). Assim como outras pessoas aqui que dedicam partes de suas vidas para ajudar os mais necessitados, para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, acrescentou Leitinho.

O Lions Club International é uma organização de clubes de serviço que visa promover o entendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. É uma organização de bem-estar social isenta de impostos.

A Campanha “Doe Sangue, Salve Vidas” é promovida pelo Lions local a cada três meses, sempre em parceria com o Hemocentro da Unicamp e a Secretaria de Saúde da Prefeitura, com apoio da Polícia Militar, escoteiros e Secretaria de Educação, entre outros.

