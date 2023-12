Vai participar de um amigo secreto? 13 livros para presentear nas confraternizações

Se você vai participar de amigos secretos de fim de ano no trabalho,

na família ou entre amigos, esta lista pode auxiliar na escolha do presente para a brincadeira. Há sugestões para todos os interesses e personalidades: abaixo, é possível encontrar livros que agradam mães, pais, pessoas românticas e aqueles apaixonados por uma boa leitura. Confira!

Guerra dos Mil Povos

Para quem sempre está em busca de uma história interessante sobre o passado, este é o livro ideal. Enredo acontece durante a Confederação dos Tamoios, a maior revolta indígena no Brasil que ocorreu no Sudeste brasileiro. Neste cenário do século XVI, os leitores embarcam em uma aventura ao lado de Afonso, um guerreiro português que vendeu a armadura e atravessou o oceano para as terras brasileiras na intenção de encontrar paz.

(Autor: Víktor Waewell | Onde encontrar: Amazon)

Inimigo Oculto

O amigo secreto no Natal de uma família mineira virou um livro. No caso de Inimigo Secreto, Jerusa Furbino convida o público a utilizar a típica brincadeira das confraternizações para refletir sobre temas importantes. Nesta obra, o amigo oculto não é descrito pelas qualidades, mas por seus defeitos – e ninguém pode questionar estas características. A partir disso, os personagens precisam aprender a lidar com raiva e mágoas, mas também a se reconhecer no amor e no perdão.

(Autora: Jerusa Furbino | Onde encontrar: Amazon)

LEIA TAMBÉM SOBRE Tecnologia, ciência e celulares

Amor in vitro

Nestes contos, o tema da reprodução assistida abre margem para reflexões sociais, afetivas e filosóficas sobre as possibilidades do avanço da ciência na medicina. Com os anos de experiência como executivo da indústria farmacêutica, Augusto Maia lança um olhar para as realidades das pessoas que sonham em ter um filho por meio da fertilização in vitro.

(Autor: Augusto Maia | Onde encontrar: Amazon)

Ébano sobre os canaviais

Com a ancestralidade africana negada, Adriana Vieira Lomar por muito tempo se incomodou com a falta de informações sobre a identidade da trisavó, uma negra alforriada. Por isso, decidiu criar uma história e um nome para ela: assim surgiu o livro Ébano sobre os canaviais, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura em 2022. O enredo acompanha a relação de José, um jovem imigrante português, e Ébano, uma mulher liberta da escravidão.

(Autora: Adriana Vieira Lomar | Onde encontrar: Amazon)

O rei Sebastião

O escritor, pesquisador e brincante da cultura popular Francisco Bertulino Cruz faz uma releitura da história de Dom Sebastião, o rei português morto em uma batalha no Marrocos que se tornou protetor das terras e dos mares maranhenses. A partir de conexões entre as raízes portuguesas, africanas e indígenas, autor narra a vida de Sebastião, um menino cuja trajetória foi permeada de mistérios desde o nascimento.

(Autor: Francisco Bertulino Cruz | Onde encontrar: Amazon)

Meu cavalo se chamava Alegre

Obra de crônicas e poemas reúne memórias de Sonia Paim em seus quase 80 anos de vida. Entre os temas abordados, estão a origem de expressões incorporadas ao vocabulário familiar, memórias de parentes queridos, relatos de viagem, a história de um casamento de cinco décadas e outras narrativas. Nas páginas, ela também faz um convite para as pessoas começarem a escrever e ler independentemente da idade.

(Autora: Sonia Paim | Onde encontrar: Amazon)

Amazônia – um caminho para o sonho

Fruto de extensa pesquisa documental e um estudo de campo na Amazônia, M. C. Jachnke utiliza a literatura para transmitir conhecimentos sobre a região. Por meio da aventura fictícia de quatro amigas que vão até o Norte com diferentes objetivos pessoais, a autora apresenta figuras e fatos históricos, como Ajuricaba, importante líder dos povos indígenas que liderou uma guerra contra os portugueses; a construção do Teatro Amazonas e a relação com a belle époque, entre outros temas.

(Autora: M. C. Jachnke | Onde encontrar: Amazon)

Preto Suave

Imagine o típico cenário preto e branco dos filmes dos anos 1940 em uma narrativa literária que ocorre nos tempos atuais na capital de São Paulo. Esta é a premissa de Preto Suave, uma obra que acompanha o trabalho do investigador particular Silas Steffano na tentativa de descobrir quem matou o marido da cliente Malu. Narrativa foi construída com base nos conhecimentos de Ricardo Mello como advogado e procurador federal aposentado.

(Autor: Ricardo Mello | Onde encontrar: Amazon)

O coronel que queria matar o presidente

Alberto é o protagonista deste livro escrito pelo professor e doutor em História Política, Leonardo Bruno da Silva. Após perder a esposa para o spikevirus e perceber o descaso do governo com a tragédia, ele toma uma decisão: fazer justiça com as próprias mãos para salvar o país. Para esta missão, ele contará com Kaiky, jovem negro e morador de uma favela do Rio de Janeiro que levará o personagem principal a desafiar as próprias convicções.

(Autor: Leonardo Bruno da Silva | Onde encontrar: Amazon)

Mesmo se a Tempestade Chegar

Esta ficção científica levanta debates sobre temas atuais da sociedade brasileira, como o fanatismo, as consequências dos discursos de ódio, os abusos de poder e as questões filosóficas relacionadas à importância de lutar pela humanidade. O protagonista é Soulfly, que acorda sem memória em um hospital e, aos poucos, descobre ter feito parte do Salvadores da Terra, grupo responsável pela manipulação de energias.

(Autor: Paulo Pera | Onde encontrar: Amazon)

Paternidade

Psicóloga e mestre em Educação, Ingrid Konrath lança um olhar para os desafios da paternidade no mundo contemporâneo. Para tratar sobre o tema, ela conversou com pais para abordar as experiências e as responsabilidades que cada um tem neste papel. A especialista identificou que a relação paterna reside muito no silêncio masculino, mas que o pai contemporâneo deseja mudar e ser uma figura mais sensível.

(Autora: Ingrid Konrath | Onde encontrar: Amazon)

Até minha terapeuta sente falta de você

Para aquele amigo que sofre e chora com dor de cotovelo, a dica perfeita é o livro Até minha terapeuta sente falta de você! Nesta coletânea de poesias, a escritora Elisa Marques mostra, por meio das próprias vivências, que, embora o término possa ser tão intenso quanto o relacionamento, é possível superar a perda.

(Autora: Elisa Marques | Onde encontrar: Amazon)

Luxúria, o lobo do homem

Aos que amam cultura, peças teatrais, filmes e livros, a indicação é o suspense social e psicológico Luxúria, o lobo do homem, de Ronaldo Dalbianco. Essa tragédia carioca deixa qualquer leitor com os cabelos em pé. No enredo, Rita, uma mulher dilacerada, busca uma fagulha de esperança em sua obsessão por um jovem. Odelon, em meio a um dilema de amor e ódio, depara-se com uma traição que desenterra segredos perigosos do passado.

(Autor: Ronaldo Dalbianco | | Onde encontrar: Amazon)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP