Aprender a surfar? Dicas para se preparar fora da água

os Jogos Olímpicos, realizados em Tokyo em 2021, com medalha de ouro para o Brasil. Baseado nas sensações, o esporte já conquistou o coração dos brasileiros e cresce a passos largos no número de praticantes e também dos fãs que, segundo pesquisa do IBOPE Repucom, já acumula mais de 45 milhões de adeptos no Brasil.

Para quem mora perto do mar, o surf pode ser um esporte diário. Para quem está longe, a prática se torna mais espaçada, impossibilitando a evolução mais rápida no esporte. Isso foi o que motivou Vilson Balioli a fundar a Brasil Surf, ao lado do irmão Luiz Pexe. A empresa é líder em metodologia de ensino de surf. Com sede em Curitiba, há mais de 20 anos, agora vai levar sua experiência para a Surf Center, primeiro clube de surf com piscina de ondas coberta e aquecida do mundo, com tecnologia 100% brasileira, que será inaugurada em Curitiba no segundo semestre de 2024.

Para quem deseja iniciar no esporte ou manter seu nível de desenvolvimento, Vilson dá algumas dicas para se preparar em casa ou em uma piscina comum, para desenvolver as habilidades necessárias:

Aprenda a nadar: antes de pensar em começar a surfar, é preciso aprender a nadar. Aulas de natação são essenciais para garantir a segurança durante a prática do esporte.

Treino com a prancha: coloque a prancha em uma piscina comum e treine as remadas, o movimento de subir e descer da prancha e até o equilíbrio de ficar sentado em cima dela. Por ser um ambiente controlado, é possível desenvolver com segurança essas habilidades. Pranchas de softboard – de iniciação – grandes e com bastante flutuação são mais indicadas para esses treinos. Na Brasil Surf, desenvolvemos pranchas exclusivas que possibilitam treinar movimentos como sentar na prancha, furar as ondas, ficar em pé e treinar até algumas manobras do esporte.

Prepare seu corpo: realize atividades físicas que estejam focadas em mobilidade e força, como treinos funcionais, que trazem estabilidade e fortalecimento dos membros inferiores e abdômen. Fortalecer os músculos das costas é essencial para os movimentos de subir na prancha e o fortalecimento abdominal para a estabilidade durante a prática.

Alongue o corpo: para qualquer outra atividade, o alongamento é essencial para ampliar os movimentos do corpo, e trazer maior mobilidade aos músculos.

Cross Surf: também oferecido pela Brasil Surf, é um programa de treinamento e condicionamento físico desenvolvido para melhorar as capacidades físicas de surfistas e iniciantes, que mescla componentes técnicos de movimento do surf aos exercícios do Cross Training, fortalecendo o corpo todo com foco em músculos específicos usados para a prática do surf.

Skate simulador: hoje temos no mercado skates que simulam os movimentos do surfista no mar, uma atividade que pode ser praticada em qualquer lugar e iniciada em um local plano, e colabora para o desenvolvimento das habilidades necessárias para o surfista dentro do mar. Lembrando sempre de usar todos os equipamentos de proteção!

Saúde em dia: antes de começar qualquer atividade física, visite o seu médico e coloque seus exames em dia.

Vilson Balioli lembra que este é um esporte que exige força, autocontrole e preparo, mas também promete muitos benefícios para a saúde mental, como qualidade de vida e redução do estresse. “O preparo é fundamental para o desenvolvimento e evolução dos praticantes do esporte, além de prevenir lesões e auxiliar na evolução do praticante”, aconselha, indicando fazer sempre os treinamentos esportivos com a ajuda de um profissional. Após a inauguração da Surf Center, os treinos da Brasil Surf serão todos realizados na piscina de ondas.

