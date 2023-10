Crime ambiental em clube leva 1 pra cadeia

Crime ambiental recorrente em um clube de Americana

acabou levando um homem para a cadeia na semana passada. As denúncias foram feitas por dias seguidos, levando policiais civis da Delegacia Seccional de Americana (Deinter 9) a investigar o caso. Eles prenderam o homem em flagrante, na quinta-feira (28), por crimes contra o meio ambiente no espaço do clube.

Após receberem diversas denúncias sobre crimes ambientais nas dependências do clube os homens da lei foram apurar o caso. Os policiais contaram com o apoio da Vigilância Sanitária

Mais notícias da cidade e região

Já presentes no local, os dois times constataram que o esgoto do local não apresentava nenhum maquinário para limpeza em correto funcionamento.

Com base nesse laudo preliminar, foi visto que o descarte de resíduos ocorria diretamente na represa de Salto Grande, que abastece o sistema de água do município.

Para piorar a situação, o fiscal da Vigilância Sanitária verificou que o Clube não apresentou as licenças ambientais necessárias e notificou o local.

Houve acionamento do Departamento de Água e Esgoto de Americana e da CETESB, para ciência dos fatos e adoção de novas medidas para que o lançamento de esgoto in natura continue acontecendo na Represa.

Após policialpadrao.com.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP