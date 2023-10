Gilson Novaes cotado pra ser vice de Eliel

O professor Gilson Novaes voltou a aparecer

no cenário político barbarense nas últimas semanas. Perto da aposentadoria da atividade educacional, ele aparentemente vai ensaiar o nome para ser candidato a vice-prefeito em uma campanha importante do ano que vem. O nome mais cotado para a parceria é o vereador Eliel Miranda (PSD), pré-candidatíssimo a prefeito.

Ele seria uma tábua de esperança para alavancar a campanha de Eliel Miranda na disputa contra os favoritos (1- Rafael Piovezan) e (2- Dr José).

Decano da atividade política em SB, GS é respeitado à direita e à esquerda. Ele traria mais ‘punch’ à candidatura de Eliel, ainda novato na política, apesar de ter disputado as duas últimas eleições na cidade.

Eliel precisa encarar vários problemas para a eleição do ano que vem e o professor pode reduzir alguns deles.

O vereador teve votações muito baixas na cidade e tem dois concorrentes que tiveram 10x, 40x mais votos que ele. É menos conhecido e precisaria ter uma certa ‘benção’ da elite da cidade.

As próximas semanas devem indicar os movimentos para consolidar o que pode ser uma parceria de complementação, apesar dos adversários muito mais fortes e com maior recall de votos.

