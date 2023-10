SB com emprego bombando em agosto

Bombando SB- Mais 440 empregos com carteira assinada

foram gerados em Santa Bárbara d’Oeste no mês de agosto. Os dados são oficiais e foram divulgados nesta segunda-feira (2) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), estudo vinculado ao Governo Federal.

Com isso, entre janeiro e agosto foram gerados 2.689 empregos formais em Santa Bárbara d’Oeste.

Os dados apontados pelo Caged vão ao encontro de recentes estudos que colocam o Município em posição de destaque no Desenvolvimento Econômico.

Em julho, Santa Bárbara d’Oeste apresentou, ao lado de Sumaré, a menor taxa de desemprego da RMC (Região Metropolitana de Campinas), com apenas 1,37%, muito abaixo das médias regional, do Estado de São Paulo e do País.

