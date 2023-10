Gama recupera ‘motona’ furtada de garagem em Santa Bárbara

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe ROMU 209, em patrulhamento pela Avenida Bandeirantes no início da madrugada desta terça-feira, avistou uma motocicleta XRE 300 que foi abordada na altura do numero 3750.

O piloto, de 22 anos, informou que não possuía habilitação e havia pego a moto emprestada. Diante dos desencontros de informações, foi feito contato com proprietário da motocicleta, de 38 anos, que relatou que seu veículo foi furtado na garagem de sua residência pelo bairro Jd Europa, em Santa Bárbara Doeste.

Indagado novamente, o piloto acabou confessando o furto e disse que viu a motocicleta na garagem e resolveu levá-la. Diante dos fatos, o criminoso, que já foi preso por furto no dia 23 / 09 / 2023 , juntamente com a motocicleta, foi apresentado no plantão policial onde o delegado determinou a prisão por furto qualificado. A motocicleta foi devolvida à vítima.

