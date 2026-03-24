Aprovado projeto que visa a programa voltado para mães atípicas em Americana

Proposta de Thiago Brochi tem foco na geração de renda, inclusão social e valorização do trabalho

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A Câmara Municipal de Americana aprovou, na sessão desta terça-feira (24), projeto de lei que propõe a criação de um programa voltado ao apoio de mães atípicas no município. De autoria do vereador Thiago Brochi (PL), a proposta institui o “Mães que Criam”, com foco na geração de renda, inclusão social e valorização do trabalho dessas mulheres.

De acordo com o texto, o programa pretende promover feiras inclusivas de artesanato e economia solidária em espaços públicos como praças e parques. A iniciativa busca oferecer oportunidades para mães que se dedicam integralmente ou em grande parte ao cuidado de filhos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou outras condições que exigem acompanhamento contínuo.

Entre os principais objetivos estão o incentivo ao empreendedorismo feminino, a valorização do trabalho manual e criativo, além do fortalecimento da autonomia financeira dessas mães. O projeto também prevê a oferta de capacitação em áreas como produção artesanal, gestão financeira, marketing e vendas.

A proposta autoriza ainda o Poder Executivo a firmar parcerias com entidades públicas, privadas e instituições de ensino para viabilizar o programa. A regulamentação, caso a lei seja aprovada, ficará a cargo da Prefeitura, que deverá definir critérios como participação, periodicidade das feiras e organização das atividades.

Na justificativa, o autor destaca as dificuldades enfrentadas por mães atípicas para ingressar no mercado de trabalho formal, devido à rotina intensa de cuidados. Segundo ele, o empreendedorismo solidário surge como alternativa viável para conciliar geração de renda com as demandas familiares.

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