Procon de Hortolândia também fiscaliza os preços nos postos de combustíveis

Ação do órgão vinculado à Prefeitura permanece pelos próximos dias com o objetivo de acompanhar os valores praticados no mercado

O Procon de Hortolândia, órgão de defesa do consumidor vinculado à Prefeitura, realiza, desde a semana passada, o monitoramento contínuo dos preços praticados pelos postos de combustíveis da cidade, com o objetivo de verificar as variações identificadas no mercado local e orientar os consumidores evitando danos. De acordo com o órgão, a ação possui caráter informativo e de acompanhamento do mercado, buscando mapear os valores de referência do litro da gasolina, do etanol e do diesel, bem como identificar as variações entre os menores e maiores preços praticados, contribuindo para a conscientização do consumidor.

“O acompanhamento sistemático dos preços permite não apenas subsidiar a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, mas também conferir maior previsibilidade e segurança à população no momento da escolha”, destaca a diretora do Procon Hortolândia, Dra. Eliane Daluio Costa.

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PROCON NAS RUAS

No mais recente levantamento, realizado entre os dias 17 a 20 de março, a equipe do Procon coletou valores em 22 postos de combustíveis, tendo sido identificados a seguinte média de valores:

Etanol (álcool): valor médio de R$4,47; menor preço de R$4,29; maior preço de R$4,69.

Gasolina comum: valor médio de R$6,41; menor preço de R$6,19; maior preço de R$6,69.

Diesel S10: valor médio de R$7,35; menor preço de R$6,79; maior preço de R$7,99.

AÇÃO SEGUE PELOS PRÓXIMOS DIAS

O levantamento continua pelos próximos dias e segue diretrizes estabelecidas em alinhamento com o Procon Estadual além de outros municípios, integrando uma estratégia de monitoramento mais ampla sobre os valores praticados no mercado de combustíveis.

“Contudo, a legislação vigente assegura a livre concorrência, inexistindo tabelamento de preços, cabendo ao consumidor pesquisar e optar pelo estabelecimento que melhor atenda aos seus interesses”, explica Eliane.

A orientação é para que o consumidor, ao identificar práticas abusivas ou irregularidades, formalize denúncias e atendimento junto ao Procon, contribuindo para a fiscalização.

ATENDIMENTO

O PROCON Hortolândia orienta os consumidores a denunciarem irregularidades pelo telefone ou pessoalmente no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

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