Governo canadense oferece quase 15 mil vagas em programas de imigração

Província de Ontário é a que mais concentra convites para profissionais qualificados, principalmente nas áreas de saúde, tecnologia e logística

O governo do Canadá intensificou os programas de imigração e está oferecendo quase 15 mil convites ao longo do ano e a província que mais necessita de profissionais especializados é Ontário, principal destino para trabalhadores estrangeiros. “A iniciativa busca suprir a escassez de mão de obra em setores estratégicos e reforça a política de profissionais qualificados”, afirma Ronaldo Terra, fundador da Domus Immigration, empresa que oferece soluções de imigração para o Canadá.

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A província de Ontário, considerada a mais populosa e economicamente ativa do Canadá, lidera a oferta de oportunidades para imigrantes que desejam trabalhar no país. “Essas oportunidades estão vinculadas, principalmente, a programas do sistema federal, que permite que a província selecione trabalhadores estrangeiros de acordo com as demandas do mercado local. Diferente de vagas de emprego tradicionais, o modelo funciona por meio de convites para imigração com possibilidade de inserção no mercado de trabalho”, destaca Terra.

“A província de Ontário resolveu remodelar o processo de imigração com várias subcategorias e profissões diferenciadas, incluindo empreendedores, artistas, pesquisadores, entre outros. Por exemplo, um empreendedor de sucesso no Brasil pode ir para o Canadá e se beneficiar desses processos de imigração. Claro que todo processo tem as suas dificuldade e particularidades, mas essas mudanças facilitam a vida de diversas pessoas que desejam morar e trabalhar de maneira legalizada no país”, afirma Ronaldo.

O Canadá enfrenta atualmente um déficit significativo de profissionais. Estima-se que o país tenha mais de um milhão de vagas abertas, cenário impulsionado pelo envelhecimento da população, baixa taxa de natalidade e crescimento econômico contínuo. Como resposta, o governo tem ampliado a entrada de imigrantes qualificados.

Segundo Ronaldo Terra, o momento é estratégico para quem deseja migrar. “Estamos vivendo uma das maiores janelas de oportunidade para profissionais qualificados no Canadá. Ontário concentra grande parte dessas chances por ser o principal polo econômico do país”, afirma.

Além das áreas diferenciadas citadas anteriormente também existe uma grande demanda na saúde, tecnologia e logística. “Profissões como enfermeiros, desenvolvedores, analistas de dados, motoristas de caminhão e técnicos especializados estão entre as mais requisitadas, refletindo uma escassez estrutural de mão de obra”, ressalta.

Apesar do volume de convites, o processo não garante automaticamente uma vaga. Os candidatos precisam atingir uma pontuação mínima em critérios como experiência profissional, formação acadêmica e proficiência em idiomas. O inglês é exigido na maioria dos casos, enquanto o francês pode ser um diferencial competitivo importante, especialmente em Ontário.

De acordo com Ronaldo Terra, o domínio de idiomas pode ser decisivo. “O nível intermediário a avançado de inglês ou francês pode ser um divisor de águas no processo. Além disso, é essencial realizar os testes oficiais de proficiência e atingir a pontuação exigida pelos programas”, explica.

As nomeações são distribuídas ao longo do ano e divididas por categorias profissionais, conforme a necessidade do mercado canadense. Em alguns casos, também é necessário validar diplomas obtidos fora do país para exercer determinadas funções.

O cenário reforça o posicionamento do Canadá como um dos destinos mais atrativos para imigração qualificada no mundo, especialmente para brasileiros em busca de oportunidades internacionais.

Para saber mais informações sobre imigração para o Canadá, acesse https://www.instagram.com/domushubimmigration/.

Sobre a Domus Hub Immigration

A Domus Hub Immigration é uma empresa que oferece soluções completas de imigração para o Canadá com 13 anos de experiencia na área.

A Domus conta com um time de especialistas de ponta que auxilia com os melhores processos de imigração de acordo com o perfil de cada cliente.

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