DAE de SBO intensifica ações de conscientização no Mês da Água

Em celebração ao Dia Mundial da Água, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, neste domingo (22) e segunda-feira (23), uma série de ações voltadas à educação ambiental e à conscientização sobre o uso dos recursos hídricos do município.

No domingo (22), as atividades se concentraram no Parque dos Jacarandás. Com o objetivo de estimular a reflexão sobre a preservação ambiental, o evento reuniu o público de todas as idades para participar de peças de teatro, rodas de diálogo e o plantio de árvores. A iniciativa foi realizada pelo DAE em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Pastoral da Ecologia Integral (Diocese de Piracicaba).

Dando continuidade à programação, na segunda-feira (23), o DAE retomou as atividades do projeto “Conheça o DAE”. Alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Coronel Luiz Alves participaram de uma imersão prática no sistema de saneamento do município.

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Os estudantes puderam acompanhar de perto todo o ciclo da água na cidade, visitando a Represa São Luiz: Captação de água bruta em um dos mananciais da cidade; a Estação Elevatória Santa Alice (Represinha): Bombeamento da água; a Estação de Tratamento de Água (ETA II): Processos de potabilização; e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Toledos II): Tratamento e devolução segura da água ao meio ambiente.

O projeto é coordenado pelas Diretorias de Gestão Ambiental e de Gestão de Recursos Hídricos da Autarquia. O objetivo é ampliar o entendimento da população sobre a complexidade do saneamento básico e divulgar as ações de proteção às nascentes, mananciais e matas ciliares do município.

As atividades focadas em educação ambiental promovidas pelo DAE seguem durante todo o mês de março e continuarão sendo realizadas ao longo de todo o ano.

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