Pastor Miguel ‘passa o pires’ com secretário-adjunto: intervenções no trânsito

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) se reuniu na quarta-feira (18) com o secretário municipal adjunto de Trânsito, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para discutir intervenções na Avenida Comendador Lísio Bertone, localizada no Jardim Helena.

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Durante a reunião, o parlamentar destacou a necessidade de estudos voltados a melhorias no entorno das ruas Ravena e Rua Jovina Haydeé Brambilla Pisoni, no bairro Jardim Mirandola. De acordo com Pastor Miguel Pires as solicitações incluem a implantação de redutores de velocidade, rotatórias, reforço na sinalização e alterações no sentido de direção. O vereador também apontou a necessidade da implantação de duas rotatórias na Rua Verona, no Jardim Helena, diante do intenso uso da via como acesso aos bairros, especialmente por veículos vindos da Rodovia Anhanguera.

O parlamentar afirmou que diversos moradores têm o procurado para relatar a necessidade de intervenções urgentes na região, especialmente diante do aumento do fluxo de veículos, que tende a crescer com a implantação de novos empreendimentos habitacionais no local.

Também foi abordada a possibilidade implantação de um redutor de velocidade nas imediações da Unidade Básica de Saúde do Jardim Boer (UBS 12), na Rua Romildo Bosqueiro. Segundo relatos, a via tem sido utilizada por motoristas em velocidade acima do permitido, o que tem gerado preocupação e insegurança aos usuários da unidade e aos moradores da região.

Pastor Miguel Pires comentou a importância do diálogo constante com a secretaria para acompanhar as demandas da cidade e buscar soluções que acompanhem o crescimento de Americana. “Esses alinhamentos com a secretaria são fundamentais, porque o município tem crescido significativamente no que diz respeito ao trânsito. Isso exige dos setores responsáveis medidas e adequações que priorizem o bem-estar e, sobretudo, a segurança dos munícipes e visitantes”, afirmou o vereador.

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