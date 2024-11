Árbitro CBF e ex-FIFA vai apitar final do Gigantão neste sábado, em Americana

A grande final do Gigantão 2024 – 1ª divisão, marcada para este sábado (9), terá o árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique no comando do apito. O juiz de 53 anos faz parte do quadro da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e integrou o quadro da FIFA (Federação Internacional de Futebol) entre os anos de 2008 e 2014.

A decisão do torneio organizado pela Secretaria de Esportes de Americana será disputada pelas equipes Cidade Jardim e São Roque, a partir das 14h, no Estádio Décio Vitta. Os portões serão abertos ao meio-dia, e a entrada será solidária, mediante a doação de 1 litro de leite para o Fundo Social de Solidariedade.

Na véspera da partida, Marcelo estará no Allianz Parque, em São Paulo, como árbitro principal do duelo entre Palmeiras e Grêmio, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.