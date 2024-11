Final da Libertadores: Gastos para ir à decisão entre Atlético-MG e Botafogo devem chegar a R$ 15 mil

Agora é oficial: começou a corrida de torcedores de Atlético-MG e Botafogo por um lugar em Buenos Aires no dia 30 de novembro, quando os times decidirão o título da Libertadores. Os dois times confirmaram a vaga na decisão no Más Monumental, depois de eliminarem River Plate e Peñarol, respectivamente. Pensando em ajudá-los no planejamento, o Bolavip Brasil correu atrás para descobrir quanto vai custar a presença no duelo mais importante da história entre os alvinegros. E o valor chega a quase R$15 mil.

O levantamento estimou os gastos com transporte, hospedagem, alimentação e ingressos para chegar ao valor – não foram considerados os gastos com locomoção na capital argentina. Partindo da premissa que torcedores do Botafogo vão sair principalmente do Rio de Janeiro e que a torcida do Atlético sairá majoritariamente de Belo Horizonte, os gastos totais para os torcedores dos dois times serão diferentes: enquanto cariocas devem pagar cerca de R$12,5 mil, os mineiros devem ter de bancar aproximadamente R$14,7 mil.

Transporte

O Bolavip considerou os valores apresentados no Google Flights para estimar o gasto com passagens aéreas. Na falta de um voo direto saindo da capital mineira rumo a Buenos Aires, os torcedores do Atlético terão gastos maiores que os botafoguenses.

O levantamento considerou uma viagem de duas noites, com o voo saindo do Brasil na sexta-feira, dia 29, e voltando ao país no domingo, dia 1º de dezembro, domingo.

Hospedagem

Os gastos com hospedagem em Buenos Aires devem ser de quase R$800, para uma única pessoa. Foram analisados os preços de 276 opções de hospedagem no site AirBnB e outras 878 opções no site Booking.com e feita a média de todos os valores coletados.

Os preços já estão inflacionados para o período justamente por causa da final da Libertadores marcada para a cidade.

Alimentação

Para comer em Buenos Aires no período, o torcedor de Atlético-MG e Botafogo deve gastar aproximadamente R$690, considerando três refeições, café da manhã, almoço e janta. Obviamente, esses números podem ser sensivelmente maiores ou menores dependendo do quanto o torcedor está disposto a economizar ou gastar com refeições. Conhecida pelas carnes, a capital argentina oferece desde opções mais econômicas até restaurantes de luxo, com valores bem acima da média.

Ingressos

A Conmebol ainda não divulgou o preço dos ingressos para a decisão da Libertadores 2024. O estádio da final está mantido, mesmo sem a presença de um argentino na disputa. A tendência é que os ingressos para o jogo no Monumental de Nuñez sigam uma faixa de preço semelhante ao praticado na decisão passada, no Maracanã. O levantamento considerou o valor em dólar do ingresso mais barato disponível em 2023, o que representa hoje cerca de R$260.