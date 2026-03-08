Uma ariranha apareceu na tarde deste sábado no condomínio Primavera em Nova Odessa. O registro foi feito por leitor do NM.

A defesa civil chegou a ser chamada, mas quando chegou no local ela já tinha voltado para a mata.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ariranha (nome científico: Pteronura brasiliensis), também conhecida popularmente

como onça-d’água,[2] lontra-gigante e lobo-do-rio, é um mamífero mustelídeo, característico do Pantanal e da bacia do Rio Amazonas, na América do Sul.[3] É o membro de maior comprimento dentre os mustelídeos, um grupo de predadores de sucesso global, alcançando até 1,7 metro (5,6 pés). Atípica dos mustelídeos, uma ariranha é uma espécie social, com grupos familiares sustentando de três a oito membros.

Leia Mais notícias da cidade e região