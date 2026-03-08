Prefeitura promove encontro com representantes do Estado e empresas da cidade, na próxima segunda-feira (9), às 10h, na Câmara Municipal

Hortolândia avança mais uma etapa para trazer uma Faculdade de Tecnologia para a cidade. A Prefeitura promove um encontro com empresários, na próxima segunda-feira (9), às 10h, na Câmara Municipal.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, o evento terá a participação de representantes da instituição estadual de ensino superior e de grandes empresas e indústrias instaladas na cidade. Os empresários irão apresentar sugestões e demandas de cursos a serem oferecidos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, destaca que a participação das indústrias é estratégica para que seja feito um diagnóstico técnico qualificado das demandas do setor produtivo do município.

Cursos

“Os representantes da Faculdade vem para conversar com as empresas a fim de definir cursos que estejam alinhados com as perspectivas de crescimento e inovação do município. O encontro será importante para calibrar corretamente a oferta de cursos que atendam a demanda por profissionais especializados das indústrias instaladas em Hortolândia”, salienta o secretário.

Para o prefeito, a vinda de uma faculdade de tecnologia representaria uma importante conquista para o futuro profissional da população jovem de Hortolândia.

“Hoje, mais do que nunca, investir em educação profissionalizante é investir no futuro da nossa cidade e, principalmente, no futuro da nossa juventude. Hortolândia é um município que cresce, gera oportunidades e abriga importantes empresas de tecnologia e inovação. Por isso, ter uma faculdade de tecnologia significa dar um passo fundamental para preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, com formação de qualidade e alinhada às demandas da economia moderna. A presença de mais uma unidade de ensino superior em Hortolândia permitirá que muitos estudantes possam se qualificar sem precisar sair da cidade, ampliando suas oportunidades e fortalecendo ainda mais o desenvolvimento econômico do nosso município. Estamos trabalhando com muito empenho para tornar esse projeto realidade, porque acreditamos que a educação transforma vidas e abre portas para um futuro melhor”, salienta o prefeito Zezé Gomes.