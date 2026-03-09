O vereador barbarense Arnaldo Alves esteve em Brasília na semana passada e foi recebido pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana e ex-prefeito Denis Andia (MDB). O vereador ficou na capital federal entre os dias 4 e 6 de março de 2026 e participou de reuniões no Ministério das Cidades, com o ministro Jader Filho, e na Secretaria Nacional de Trânsito, com o secretário Adrualdo Catão.

Com anos de Brasília, Andia abriu as portas de ministérios, acolheu Arnaldo para discutir mobilidade urbana e o levou para reunião para tratar das novas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)- que devem entrar em vigor e impactar especialmente o transporte escolar.

Fala Arnaldo

“Por muitos anos fiz parte da ACESBO – Associação do Transporte Escolar de Santa Bárbara d’Oeste e, atualmente, participo do Fórum Paulista do Transporte Escolar. Essa agenda em Brasília nos permite conhecer antecipadamente as mudanças previstas no CTB e também apresentar sugestões, com base na nossa experiência como condutor, que possam contribuir para a melhoria da prestação desse serviço nos municípios”, afirmou o vereador.

Durante a visita à capital federal, Arnaldo Alves também esteve na Câmara dos Deputados, onde protocolou ofícios em gabinetes parlamentares solicitando a destinação de recursos de custeio para a área da saúde pública de Santa Bárbara d’Oeste.