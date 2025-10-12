O vereador de Santa Bárbara Arnaldo Alves foi a São Paulo solicitar a abertura de linhas de crédito que permitam a aquisição de veículos mais novos aos condutores escolares, renovando assim a frota.

Ele participou, na última quarta-feira (08), de reunião na Casa Civil do Estado de São Paulo, com o assessor especial do Governo do Estado, Ricardo Molina, e representantes do Transporte Escolar Estadual.

Fala Arnaldo

“Sabemos que uma van 0km tem um custo muito alto, portanto, a abertura de uma linha de crédito para os condutores é de suma importância, pois os veículos mais modernos possuem mais tecnologia e equipamentos que atendem às normas exigidas pelo DETRAN. É mais segurança e conforto no transporte dos nossos alunos”, afirma o parlamentar.

Fontes solicita ao IPHAN anexação de lei municipal ao processo de tombamento do Estádio do União Barbarense

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) encaminhou ofício ao superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-SP), Danilo de Barros Nunes, solicitando a inclusão da Lei Municipal nº 4.721/2025 no processo de tombamento do Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, de propriedade do União Agrícola Barbarense Futebol Clube.

A referida lei, de autoria do próprio parlamentar e aprovada pela Câmara Municipal no último dia 6, declara de interesse cultural, histórico e esportivo o tradicional estádio barbarense, reconhecendo sua relevância para a memória coletiva, o desenvolvimento esportivo e o patrimônio cultural de Santa Bárbara d’Oeste.

No Ofício nº 13/2025 – GVCF, Carlos Fontes também solicita o agendamento de uma reunião presencial com o superintendente do IPHAN-SP para tratar do andamento e das próximas etapas do processo, que tramita sob o protocolo nº 01506.000.652/2024-00.

“O Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães tem importância simbólica, social, arquitetônica e imaterial para nossa cidade. É um espaço de memória afetiva e de identidade barbarense. A anexação dessa lei reforça o pedido de tombamento e o reconhecimento da relevância histórica do local”, afirmou o vereador.

