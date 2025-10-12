Mulher cristã critica roupas de outras na academia

Ela postou em suas redes o vídeo com o texto abaixo. E já atingiu quase 3 milhões de pessoas somente no X antigo twitter.

@Sumarquesenf Eu desisti de ir na academia. As mulheres perderam a noção e só andam peladas… Sim, eu sei, os antinomistas do X vão me chamar de legalista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Suzana Marques @Sumarquesenf mora em Brasília se posiciona como Cristã protestante, Esposa, Mãe de 6 e enfermeira!

Ela conta que está na oitava gestação e que ‘só tem gente nua na academia’

Leia + sobre esportes