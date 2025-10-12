Novembro Negro: SBO lança edital com incentivo de R$ 10 mil por projeto

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre nesta quinta-feira (9) as inscrições para projetos a serem realizados dentro das comemorações do “Novembro Negro”, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

Serão selecionados cinco projetos, com incentivo de R$ 10 mil cada, que contemplem ações culturais voltadas à valorização da identidade negra, da história e da produção intelectual e cultural negra, a serem realizadas em Santa Bárbara d’Oeste.

Os projetos devem prever, no mínimo, uma Contrapartida Cultural que estimule o letramento racial, o combate ao racismo ou o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira.

Para mais informações, a Secretaria realizará na terça-feira (14) um Tira-dúvidas sobre o edital, às 19 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, no Jardim Primavera (térreo).

O edital completo pode ser consultado no site da Secretaria de Cultura e Turismo: www.culturasbo.com/editais

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp do Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum”, pelo telefone (19) 3457-4627, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

