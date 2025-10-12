Na noite deste sábado (11/10) a 37ª Festa das Nações recebeu um público com mais de 5 mil pessoas na Praça dos Três Poderes, em Nova Odessa. O evento é promovido pela Prefeitura de Nova Odessa em parceria com a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), e continua no domingo (12/10), a partir das 12h.

O público aproveitou a noite que uniu gastronomia típica de diversos países, apresentações culturais e shows de artistas locais. A programação começou com apresentações do Coral e danças do Clube da Melhor Idade, seguida pelos shows de Rai Emanuel, Modo Sertão e da dupla D’Lucca e Gabriel, que mantiveram o público animado até o encerramento.

Festa das Nações com Leitinho feliz

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, destacou o caráter solidário do evento, que destina 100% da renda das barracas às entidades assistenciais da cidade. “A Festa das Nações é uma tradição em Nova Odessa. Ver a praça com famílias reunidas, aproveitando as atrações e nossas entidades sendo beneficiadas é motivo de alegria e orgulho”, afirmou.

A festa segue no domingo (12/10) com atrações para toda a família com diversas apresentações e shows de Felipe Garrido. O grupo Beatles Alive encerra o evento.