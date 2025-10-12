Um homem procurado por ameaça foi detido por PM em Santa Bárbara d’Oeste na noite da sexta-feira (11).
O caso aconteceu por volta das 19h40.
Policiais militares da 2ª Companhia do 19° BPM/I realizaram a captura do procurado pela Justiça no cruzamento das avenidas da Amizade e São Paulo, no bairro Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste.
A equipe composta pelo Cabo PM Lima e Cabo PM Berte, intensificou o patrulhamento na região após tomar conhecimento de um mandado de prisão em aberto.
O suspeito foi localizado, abordado e, após consulta via COPOM, foi confirmada a pendência judicial pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).
Procurado levado pro plantão
O rapaz foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
