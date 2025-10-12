O Palmeiras bateu e o Juventude na noite deste sábado em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em pleno o estádio Allianz Parque.

Com mais uma grande atuação coletiva, o Verdão aproveitou o fator casa e não tomou conhecimento, vencendo com facilidade a equipe gaúcha pelo placar expressivo de 4 a 1.

Os gols palmeirenses foram marcados por Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson. Já o único tento dos visitantes foi anotado pelo zagueiro Rodrigo Sam.

Com o resultado, o Palestra se isola na liderança chegando aos 58 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo. Por outro lado, o Juventude vê sua situação se complicar ainda mais na competição, mantendo a indesejada 19ª posição e estacionado nos 23 pontos.

Pós jogo do Palmeiras

Raphael Veiga e Nenê analisaram o resultado da partida

Veiga: “É ruim às vezes jogar com dor, mas já passou. Agora é cada jogo melhorar a parte física. Querendo ou não atrapalha. Estou feliz de voltar, fazer gol, o time ganhar, estou feliz pelo retorno do Bruno, sabemos o que ele passou. E feliz pelo desempenho de cada atleta. Sabemos que temos alguns jogos importantes. Todo mundo estar bem, no melhor nível, é importante para o resto do campeonato. A mentalidade é essa.

Todo mundo é importante no elenco. Por isso o nível dos treinos é bem forte. Todo mundo bem. É um problema bom para o Abel. Embora muitos jogadores jovens de idade e de casa, todo mundo está bem. Quanto mais os jogadores estiverem bem, melhor para o Palmeiras.”

Nenê: “É uma situação muito complicada. Sabíamos que o jogo hoje era muito difícil. Acho que demos uma bobeira nos dois primeiros gols. Poderíamos estar mais equilibrados no segundo tempo, mas tomamos o terceiro muito rápido. Sabíamos que hoje era um jogo atrasado, tínhamos chances de tirar um pouco a distância. Temos de falar menos, trabalhar mais, ter consciência do que pode melhorar. Saber que ainda tem tempo, temos de acreditar. Depende só da gente. Todo mundo se unir, ganhar os jogos fora de casa e depois arrancar os pontos fora para sair dessa situação“

