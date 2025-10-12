“O céu em casa”: guia para casais construírem um lar centrado em Deus

Pastor Josué Gonçalves e esposa Rousemary publicam pela Editora Vida um devocional de 365 dias para viver a presença de Cristo em cada momento da rotina familiar

Transformar o lar em um reflexo do Reino de Deus é o convite do lançamento O céu em casa, publicado pela Editora Vida. Neste devocional de 365 dias, escrito a quatro mãos por um casal com longa trajetória em ministério e aconselhamento conjugal, o pastor Josué Gonçalves e a esposa Rousemary Gonçalves convidam casais e famílias a viver diariamente os valores cristãos. É um guia prático para capacitar o leitor a cultivar um ambiente familiar que seja a verdadeira extensão do Céu na Terra: saudável, amoroso e centrado na Palavra.

A união da sabedoria pastoral e terapêutica de Josué com a sensibilidade de Rousema conduz toda a família por uma caminhada de restauração. Indicado para ser lido e praticado em casal, cada página traz um roteiro de reflexão e oração para fortalecer os laços conjugais e familiares, entre si e com o Criador. Ao longo do ano, são abordadas lições importantes para a edificação da casa, como diálogo, perdão, relacionamento matrimonial, criação de filhos, fé e esperança.

Assim como um arquiteto projeta uma

casa com cuidado, cada casal precisa

edificar o seu lar com

paciência e zelo.

E a grande questão que deve ecoar em nosso

coração é: estamos,

de fato, construindo o Céu em casa?

(Devocional: O céu em casa, p.8)

O livro também apresenta ferramentas práticas e exercícios de espiritualidade para tornar a convivência mais harmoniosa. Por exemplo: os autores explicam como transformar uma briga em um pedido de desculpas por meio da oração, estimulam pais a conversarem de forma intencional com os filhos e a criar momentos de cumplicidade no casamento sem distrações eletrônicas. No final da obra, há ainda espaço para anotações e uma sugestão de plano anual de leitura bíblica.

O céu em casa não se limita aos conceitos do Evangelho, mas convida o leitor a incluir a graça de Deus em todos os momentos da rotina familiar cristã. Um devocional ideal para quem deseja experimentar a presença divina no lar, construir relações mais profundas, restaurar vínculos e edificar a casa em um espaço de adoração e amor.

Ficha técnica:

Título: Devocional O céu em casa

Subtítulo: 365 devocionais para a família

Autor: Josué Gonçalves e Rousemary Gonçalves

Editora: Vida

Gênero: Vida cristã

Formato: 15,3 x 22,8 cm

ISBN: 978-65-5584-811-3

Páginas: 416

Preço: R$ 99,90

Onde encontrar: E-commerce da Vida, Amazon e Principais Livrarias

Sobre os autores: Josué Gonçalves é pastor, terapeuta familiar, conferencista internacional e escritor. Com formação em Teologia e especializações em Aconselhamento Pastoral e Terapia de Casais, fundou o Ministério Amo Família. É pastor sênior da Igreja Família Debaixo da Graça, e lidera o programa Casa de Recuperação de Casamentos e a mentoria PDP – Pastor Discipulando Pastor. Rousemary Gonçalves é uma voz profética para esta geração. Com um coração pastoral e sensível à dor do próximo, ela tem sido um referencial para centenas de mulheres. Ao lado do marido, idealizou o SOS Casamento Curado, programa que restaura famílias e cura relacionamentos. Josué e Rousemary são pais de Letícia, Douglas e Pedro e avós de lindos netinhos.

Instagram: @prjosuegoncalves e @pra.rousegoncalves

Sobre a editora: A Editora Vida oferece títulos nas áreas infantil, jovem, relacionamentos, espiritualidade, vida cristã, ficção, acadêmicos e bíblias. Com enfoque contemporâneo e respeito a obras clássicas, promove o crescimento espiritual do leitor. Com mais de 60 anos de destaque na publicação e venda de literatura cristã, também se firma como relevante distribuidora de Bíblias, em diversas versões, edições especiais e traduções inéditas.

Instagram: @editora_vida

