Em A Alma Brasileira do Negócio – Da era de ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo, Luiz Lara oferece uma imersão única na própria trajetória como um dos mais influentes empreendedores da comunicação no Brasil.

Escrita em parceria com o jornalista Thales Guaracy e publicada pela Matrix Editora, a obra resgata as origens do biografado, revela os bastidores da criação da Lew’Lara, agência cofundada em 1992 com Jaques Lewkowicz, e reflete sobre a consolidação tecnologia e da IA no mercado publicitário.

Retrato da evolução da publicidade no Brasil e testemunho de como a comunicação molda negócios e sociedades, o lançamento detalha a participação de Lara na realização campanhas icônicas que marcaram gerações, como a ascensão da TIM, o crescimento da Adidas, a humanização do Banco Real, depois Santander, as campanhas de Natura e Nissan, a transformação da Schincariol em Schin, e a inesquecível campanha da Friboi estrelada por Tony Ramos.

Com maestria, o empresário mostra como a propaganda não apenas vende, mas educa, cria hábitos e conecta emocionalmente pessoas e marcas. Para isso, o autor traça um panorama da evolução da publicidade, desde a chamada “Era de ouro”, marcada pelas premiações internacionais, até a revolução digital impulsionada pela popularização dos smartphones.

Ao compartilhar experiências pioneiras em marketing, ele reforça que a verdadeira força da comunicação reside no talento humano, na criatividade e na ousadia, fatores que destaca como insubstituíveis para qualquer negócio. Lara destaca a inteligência artificial e as ferramentas digitais como recursos para otimizar processos, mas que não substituem a intuição e a sensibilidade dos profissionais da área.

Sem esconder os momentos de dificuldades, Lara compartilha desafios pessoais e empresariais, como os episódios de instabilidade econômica durante a trajetória da Lew’Lara e o período de depressão após a venda da agência, em 2007. O autor também lança um olhar para o futuro da comunicação, destacando a integração definitiva entre mídias digitais e tradicionais, a personalização contínua das experiências de consumo e o uso da tecnologia como apoio.

A Alma Brasileira do Negócio revela como a publicidade, guiada por ética, propósito e criatividade, pode transformar negócios, gerar impacto social e deixar um legado duradouro. Ao combinar memórias, análises de mercado, filosofia de gestão e exemplos concretos, Luiz Lara se consolida como referência para empreendedores, publicitários e qualquer pessoa interessada em entender a força transformadora da comunicação no Brasil.

Ficha técnica

Título: A Alma Brasileira do Negócio – Da era de ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo

Autoria: Luiz Lara com Thales Guaracy

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-602-5

Páginas: 184

Preço: R$ 54,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sobre o autor

Luiz Lara é publicitário e fundador da Lew’Lara\TBWA e da iD\TBWA.

Profissional de atendimento e planejamento, atuou na construção e no posicionamento de muitas marcas e conquistou vários prêmios ao longo de sua carreira, entre eles Caboré, Colunistas e Effie. Atualmente é chairman do Grupo TBWA no Brasil e sócio da TO BE GOOD, atuando em advocacy e comunicação. Foi presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (ABAP) e organizou o 4º e o 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação. É presidente pro bono do Conselho do Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp) e membro da Assembleia Geral da ESPM. Atua em várias organizações do terceiro setor: é membro do Conselho da Childhood, do Instituto de Cidadania Empresarial, da Fundação Osesp e da Fundação Bienal de São Paulo, entre outras instituições.

Sobre a Matrix Editora

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a marca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é hoje uma das mais respeitadas editoras do país, com mais de 1.100 títulos publicados e oito novos lançamentos todos os meses. A editora se especializou em livros de não-ficção, como biografias e livros-reportagem, além de obras de negócios, motivacionais e livros infantis. Os títulos editados pela Matrix são distribuídos para livrarias de todo o Brasil e também são comercializados no site www.matrixeditora.com.br.

