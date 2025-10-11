Santa Bárbara recebe a Seleção Masculina de Handebol de Porto Rico

Santa Bárbara d’Oeste recebe a Seleção Adulta Masculina de Handebol de Porto Rico para um período de preparação visando a participação na Copa Caribe, NORCA (North America & Caribbean Championship) e Jogos Centro-Americanos e do Caribe. A delegação foi oficialmente recepcionada nesta sexta-feira (10) pelo vice-prefeito Felipe Sanches e pelo secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Durante o período de treinamento em Santa Bárbara d’Oeste, entre 4 e 13 de outubro, a seleção comandada pela técnica Ciris Garcia, ex-jogadora porto-riquenha com participação em campeonatos internacionais e passagens pela Europa, utiliza estruturas esportivas do Município, como o Ginásio Municipal “J.J. Bellani”, o Parque dos Ipês, entre outros. A visita ocorre por meio de parceria entre a Prefeitura e a Liga de Handebol do Estado de São Paulo, presidida pelo barbarense Rogério Aparecido Pinto, árbitro internacional de Handebol.

“Em nome do prefeito Rafael Piovezan agradeço pela escolha de Santa Bárbara d’Oeste para este período de treinamento. Já recebemos em outras oportunidades as seleções de Cuba, da República Dominicana, além de diversas categorias de base. Contem com Santa Bárbara d’Oeste e aproveitem não apenas a estrutura esportiva da nossa cidade, mas também sintam a qualidade de vida que oferecemos”, afirmou o vice-prefeito Felipe Sanches.





Intercâmbio

“Como presidente da Liga de Handebol do Estado de São Paulo temos a oportunidade deste intercâmbio com diversas seleções, sobretudo as do Caribe. Tive a oportunidade de ser árbitro em jogos e competições que envolveram estas seleções e, agora como dirigente, penso que Santa Bárbara d’Oeste pode ser um polo de desenvolvimento para as atividades esportivas, entre elas o Handebol”, acrescentou Rogério Aparecido Pinto.

“Ficamos felizes por saber que pela 7ª vez recebemos delegações de outros países em nossa cidade. Estamos honrados pela confiança e deixamos as portas de Santa Bárbara sempre abertas”, completou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

